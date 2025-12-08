8 декабря прошел матч 15-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полтава и Эпицентр.

Коллективы сыграли на стадионе Зирка в Кропивницком. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Суперголы забили Джон Себерио и Егор Демченко.

Полтава в прошлом туре чемпионата Украины сенсационно переиграла киевское Динамо 2:1.

УПЛ 2025/26. 15-й тур, 8 декабря

Полтава – Эпицентр – 0:3

Голы: Джеоване, 25, Себерио, 50, Демченко, 82

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Джеоване, 25 мин.

ГОЛ! 0:2 Себерио, 50 мин.

ГОЛ! 0:3 Демченко, 82 мин.