Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Смотрите видеообзор матча15-го тура УПЛ 2025/26
8 декабря прошел матч 15-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полтава и Эпицентр.
Коллективы сыграли на стадионе Зирка в Кропивницком. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Суперголы забили Джон Себерио и Егор Демченко.
Полтава в прошлом туре чемпионата Украины сенсационно переиграла киевское Динамо 2:1.
УПЛ 2025/26. 15-й тур, 8 декабря
Полтава – Эпицентр – 0:3
Голы: Джеоване, 25, Себерио, 50, Демченко, 82
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Джеоване, 25 мин.
ГОЛ! 0:2 Себерио, 50 мин.
ГОЛ! 0:3 Демченко, 82 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай может перейти в «Жирону»
Клуб не будет нанимать иностранного специалиста