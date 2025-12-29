КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву пообщался со СМИ после победы над «Аталантой» (1:0) в матче 17-го тура Серии А.

– «Интер» во главе турнирной таблицы: насколько этот результат придает вам уверенности?

– Мы играли против сильной «Аталанты» в Бергамо. Понимали, что будет непросто: сегодня «Интер» выложился на максимум. В первом тайме они позволили нам значительно больше на правом фланге. Хорошо сыграли и те, кто вышел в стартовом составе, и те, кто вышел на замену – все осознавали, что это будет очень важный матч.

– Над чем «Интеру» еще нужно работать, учитывая реакцию команды после поражения?

– Это никогда не бывает просто. Для «Интера» очень важно сохранять стабильность результатов, и мы должны и дальше усердно работать. Наша цель – быть конкурентоспособными на протяжении всего сезона.

– Что думаете о других тренерах, которые говорят о Скудетто?

– Я уже говорил по телевидению, что меня не интересует то, что говорит Конте. Я всегда последователен в своих словах. А кто хочет устраивать шум – пусть устраивает. «Интер» ставит перед собой цель работать и быть конкурентоспособным во всех аспектах.

– Насколько важной была игра через центр поля?

– Мы сделали выбор в пользу вертикальной игры, чтобы быстрее доставлять мяч нападающим и находить пространство для Тюрама. Соперник позволил нам кое-что, и мы воспользовались большим преимуществом на правом фланге. Впрочем, после гола мы слишком низко опустились и позволили «Аталанте» создать несколько моментов. Но я видел команду, которая была полностью сосредоточена на игре.

– Насколько важен вклад Пио Эспозито?

– У меня есть четыре нападающих, которые к этому моменту оставили заметный след в нашем пути в чемпионате. Пио так же важен, как и Бонни: они усердно работают от тура к туру и были очень хорошо приняты командой.