Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»
Италия
29 декабря 2025, 12:41 | Обновлено 29 декабря 2025, 12:43
274
0

КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»

Тренер «Интера» дал пресс-конференцию после победы над «Аталантой»

29 декабря 2025, 12:41 | Обновлено 29 декабря 2025, 12:43
274
0
КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву пообщался со СМИ после победы над «Аталантой» (1:0) в матче 17-го тура Серии А.

– «Интер» во главе турнирной таблицы: насколько этот результат придает вам уверенности?

– Мы играли против сильной «Аталанты» в Бергамо. Понимали, что будет непросто: сегодня «Интер» выложился на максимум. В первом тайме они позволили нам значительно больше на правом фланге. Хорошо сыграли и те, кто вышел в стартовом составе, и те, кто вышел на замену – все осознавали, что это будет очень важный матч.

– Над чем «Интеру» еще нужно работать, учитывая реакцию команды после поражения?

– Это никогда не бывает просто. Для «Интера» очень важно сохранять стабильность результатов, и мы должны и дальше усердно работать. Наша цель – быть конкурентоспособными на протяжении всего сезона.

– Что думаете о других тренерах, которые говорят о Скудетто?

– Я уже говорил по телевидению, что меня не интересует то, что говорит Конте. Я всегда последователен в своих словах. А кто хочет устраивать шум – пусть устраивает. «Интер» ставит перед собой цель работать и быть конкурентоспособным во всех аспектах.

– Насколько важной была игра через центр поля?

– Мы сделали выбор в пользу вертикальной игры, чтобы быстрее доставлять мяч нападающим и находить пространство для Тюрама. Соперник позволил нам кое-что, и мы воспользовались большим преимуществом на правом фланге. Впрочем, после гола мы слишком низко опустились и позволили «Аталанте» создать несколько моментов. Но я видел команду, которая была полностью сосредоточена на игре.

– Насколько важен вклад Пио Эспозито?

– У меня есть четыре нападающих, которые к этому моменту оставили заметный след в нашем пути в чемпионате. Пио так же важен, как и Бонни: они усердно работают от тура к туру и были очень хорошо приняты командой.

По теме:
Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Серия А не для него». Маркевич обратился к Довбику и дал совет форварду
Интер Милан Аталанта Аталанта - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Киву
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29 декабря 2025, 07:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15

Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29 декабря 2025, 04:45 1
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони

Уоррен сказал, что ответа все еще нет

Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Футбол | 28.12.2025, 18:56
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Футбол | 29.12.2025, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Волейбол | 29.12.2025, 08:30
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 7
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 4
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем