Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 19-кратный чемпион страны и участник ЛЧ уволил тренера. Уже нашли замену
Бельгия
10 декабря 2025, 02:00 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:26
334
0

19-кратный чемпион страны и участник ЛЧ уволил тренера. Уже нашли замену

Ники Хайен покинул «Брюгге»

10 декабря 2025, 02:00 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:26
334
0
19-кратный чемпион страны и участник ЛЧ уволил тренера. Уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Ники Хайен

Бельгийский специалист Ники Хайен покинул пост тренера «Брюгге». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

45-летний специалист работал с командой с марта 2024 года, успел завоевать титул чемпиона, Кубок и Суперкубок Бельгии. Теперь команду возглавит Иван Леко, который уже работал с ней с2017 по 2019 год.

В чемпионате Бельгии «Брюгге» имеет всего 32 очка и располагается на третьей позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов в активе бельгийского гранда четыре балла за пять игр.

Ранее «Брюгге» вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии
Когда играет Ливерпуль? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Ники Хайен Брюгге Иван Леко отставка чемпионат Бельгии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: ФК Брюгге
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Футбол | 10 декабря 2025, 00:53 0
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером

Развязка в матче 6-го тура Лиги чемпионов наступила на 88-й минуте

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09.12.2025, 18:32
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем