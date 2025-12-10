19-кратный чемпион страны и участник ЛЧ уволил тренера. Уже нашли замену
Ники Хайен покинул «Брюгге»
Бельгийский специалист Ники Хайен покинул пост тренера «Брюгге». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
45-летний специалист работал с командой с марта 2024 года, успел завоевать титул чемпиона, Кубок и Суперкубок Бельгии. Теперь команду возглавит Иван Леко, который уже работал с ней с2017 по 2019 год.
В чемпионате Бельгии «Брюгге» имеет всего 32 очка и располагается на третьей позиции турнирной таблицы. В Лиге чемпионов в активе бельгийского гранда четыре балла за пять игр.
Ранее «Брюгге» вышел в четвертьфинал Кубка Бельгии.
ℹ️ Club neemt afscheid van Nicky Hayen als hoofdcoach. Ivan Leko vervangt hem als hoofdcoach van Blauw-Zwart.— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 8, 2025
Club wil Nicky van harte bedanken voor zijn harde werk de afgelopen periode en wenst hem het allerbeste in de toekomst. 🙏🏼 pic.twitter.com/q0thlsyzkt
