03.12.2025 21:30 – FT 1 : 3
Бельгия03 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:55
15
0
Кубок Бельгии. Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз вышли в четвертьфинал
Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/8 финала национального кубка
03 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:55
15
0
Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии.
По их итогам определены четвертьфиналисты турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал.
Кубок Бельгии. 1/8 финала, 3 декабря 2025
Левен – Брюгге – 1:2
Голы: Каба, 67 – Ветлесен, 33, Цолис, 83 (пен)
Юнион Сент-Жилуаз – Зюлте-Варегем – 2:1
Голы: Родригес, 73, Эммануель, 82 – Уйка, 14
Серкль Брюгге – Гент – 1:3
Голы: Адевуми, 33 – ван дер Хейден, 6, Кадри, 45, Гуре, 90+4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 08:42 10
Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ
Футбол | 03 декабря 2025, 19:44 12
Проблемы Полтавы
Футбол | 03.12.2025, 22:07
Футбол | 03.12.2025, 20:22
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Комментарии 0
Популярные новости
02.12.2025, 09:14 22
02.12.2025, 06:23 31
02.12.2025, 14:29 22
02.12.2025, 17:59 17
02.12.2025, 10:25 19
02.12.2025, 23:29 4
02.12.2025, 11:35 1
02.12.2025, 02:22 1