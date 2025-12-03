Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Бельгии. Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз вышли в четвертьфинал
Кубок Бельгии
Серкль Брюгге
03.12.2025 21:30 – FT 1 : 3
Гент
Бельгия
03 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 03 декабря 2025, 23:55
15
0

Кубок Бельгии. Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз вышли в четвертьфинал

Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/8 финала национального кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии.

По их итогам определены четвертьфиналисты турнира.

Гент, Брюгге и Сен-Жилуаз выиграли свои матчи и вышли в четвертьфинал.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 3 декабря 2025

Левен – Брюгге – 1:2

Голы: Каба, 67 – Ветлесен, 33, Цолис, 83 (пен)

Юнион Сент-Жилуаз – Зюлте-Варегем – 2:1

Голы: Родригес, 73, Эммануель, 82 – Уйка, 14

Серкль Брюгге – Гент – 1:3

Голы: Адевуми, 33 – ван дер Хейден, 6, Кадри, 45, Гуре, 90+4

Кубок Бельгии по футболу Ауд-Хеверле Левен Брюгге Юнион Сент-Жилуаз Зюлте-Варегем Серкль Брюгге Гент
