  4. Кубок Бельгии. Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала
Кубок Бельгии
Дендер
02.12.2025 21:30 – FT 3 : 2
Стандард
Бельгия
03 декабря 2025, 00:25 | Обновлено 03 декабря 2025, 00:47
Кубок Бельгии. Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала

Вечером 2 декабря определены два четвертьфиналиста турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии.

По их итогам определены два четвертьфиналиста турнира.

Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала, уступив клубу Дендер (2:3).

Ла-Лувьер в гостях обыграл Беерсхот (2:1) и также вышел в четвертьфинал.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 2 декабря 2025

Беерсхот – Ла-Лувьер – 1:2

Голы: Вула, 90+6 – Фалл, 27, 38

Дендер – Стандард – 3:2

Голы: Мута-Себтауи, 14, Грнчар, 42, Берте, 73 – Экерт, 1, Нкада, 28

Пары 1/8 финала

