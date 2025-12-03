Кубок Бельгии. Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала

Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии.

По их итогам определены два четвертьфиналиста турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала, уступив клубу Дендер (2:3).

Ла-Лувьер в гостях обыграл Беерсхот (2:1) и также вышел в четвертьфинал.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 2 декабря 2025

Беерсхот – Ла-Лувьер – 1:2

Голы: Вула, 90+6 – Фалл, 27, 38

Дендер – Стандард – 3:2

Голы: Мута-Себтауи, 14, Грнчар, 42, Берте, 73 – Экерт, 1, Нкада, 28

Пары 1/8 финала