Кубок Бельгии. Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала
Вечером 2 декабря определены два четвертьфиналиста турнира
Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Бельгии.
По их итогам определены два четвертьфиналиста турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стандард неожиданно выбыл на стадии 1/8 финала, уступив клубу Дендер (2:3).
Ла-Лувьер в гостях обыграл Беерсхот (2:1) и также вышел в четвертьфинал.
Кубок Бельгии. 1/8 финала, 2 декабря 2025
Беерсхот – Ла-Лувьер – 1:2
Голы: Вула, 90+6 – Фалл, 27, 38
Дендер – Стандард – 3:2
Голы: Мута-Себтауи, 14, Грнчар, 42, Берте, 73 – Экерт, 1, Нкада, 28
Пары 1/8 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
Александра на кортах Кито в трех сетах одолела 478-ю ракетку мира Мартину Колменью