Кубок Бельгии. Гент забил 5 мячей суперникам, команда Сидорчука выбыла
30 октября состоялись матчи 1/16 финала
Вечером 30 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.
В 1/8 финала вышли Гент, Беерсхот, Сент-Трюйден. Левен, Серкль Брюгге.
Украинский хавбек Вестерло Сергей Сидорчук остался в резерве на матч, который его команда проиграла Беерсхоту (2:3).
Гент отгрузил 5 голов в ворота клуба Патро Эйсден (5:0).
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Бельгии
1//16 финала, 30 октября
Беерсхот – Вестерло – 3:2
Голы: Харагучи, 4, Вейманс, 53, Клас, 72 – Кимура, 40, Сакамото, 90+3
Гент – Патро Эйсден – 5:0
Голы: Самуаз, 29, Ван дер Хейден, 63, 85, Хендельман, 81, Ито, 88
Кнокке – Сент-Трюйден – 0:1
Гол: Дирикен, 48
Серен Юнайтед – Левен – 1:3
Голы: Камара, 26 – Каба, 11, 62, Траоре, 90+3
Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:0
Гол: Хурадо, 13
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вячеслав Собослой продолжит карьеру в «Ницце»
Боксер хочет купить стадион