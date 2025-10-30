Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Бельгии. Гент забил 5 мячей суперникам, команда Сидорчука выбыла
Кубок Бельгии
Кнокке
30.10.2025 21:30 – FT 0 : 1
Сент-Трюйден
Бельгия
30 октября 2025, 23:53 | Обновлено 31 октября 2025, 00:07
18
0

Кубок Бельгии. Гент забил 5 мячей суперникам, команда Сидорчука выбыла

30 октября состоялись матчи 1/16 финала

30 октября 2025, 23:53 | Обновлено 31 октября 2025, 00:07
18
0
Кубок Бельгии. Гент забил 5 мячей суперникам, команда Сидорчука выбыла
Getty Images/Global Images Ukraine. Гент

Вечером 30 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.

В 1/8 финала вышли Гент, Беерсхот, Сент-Трюйден. Левен, Серкль Брюгге.

Украинский хавбек Вестерло Сергей Сидорчук остался в резерве на матч, который его команда проиграла Беерсхоту (2:3).

Гент отгрузил 5 голов в ворота клуба Патро Эйсден (5:0).

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Бельгии

1//16 финала, 30 октября

Беерсхот – Вестерло – 3:2

Голы: Харагучи, 4, Вейманс, 53, Клас, 72 – Кимура, 40, Сакамото, 90+3

Гент – Патро Эйсден – 5:0

Голы: Самуаз, 29, Ван дер Хейден, 63, 85, Хендельман, 81, Ито, 88

Кнокке – Сент-Трюйден – 0:1

Гол: Дирикен, 48

Серен Юнайтед – Левен – 1:3

Голы: Камара, 26 – Каба, 11, 62, Траоре, 90+3

Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:0

Гол: Хурадо, 13

По теме:
Кубок Бельгии. Брюгге забил 6 раз, Генк, Антверпен, Сен-Жилуаз идут дальше
Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандард вышли в 1/8 финала
Барселона разгромила Рому в женской ЛЧ, Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Кубок Бельгии по футболу Сергей Сидорчук Беерсхот Вестерло Гент Сент-Трюйден Серен Ауд-Хеверле Левен Серкль Брюгге Кортрейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
