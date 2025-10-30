Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Бельгии. Брюгге забил 6 раз, Генк, Антверпен, Сен-Жилуаз идут дальше
Кубок Бельгии
Хайст
29.10.2025 21:30 – FT 1 : 2
Ла Лувьер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
30 октября 2025, 03:57 | Обновлено 30 октября 2025, 04:14
8
0

Кубок Бельгии. Брюгге забил 6 раз, Генк, Антверпен, Сен-Жилуаз идут дальше

29 октября состоялись матчи 1/16 финала

30 октября 2025, 03:57 | Обновлено 30 октября 2025, 04:14
8
0
Кубок Бельгии. Брюгге забил 6 раз, Генк, Антверпен, Сен-Жилуаз идут дальше
ФК Брюгге

Вечером 28 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.

В 1/8 финала вышли Антверпен, Зюлте-Варегем, Брюгге, Генк, Сен-Жилуаз, Ла-Лувьер.

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Бельгии

1//16 финала, 29 октября

Антверпен – Эйпен – 3:1

Голы: Янссен, 3, 20, Хамдауи, 34 – Бускетс, 70

Белисия Билзен – Зюлте-Варегем – 1:4

Голы: Сулеймани, 54 – Гедль, 12, Аке, 38, 44, Согло, 62

Брюгге – Эндрахт Алст – 6:1

Голы: Мехеле, 8, Кэмпбелл, 14, Вантенс, 38 (автогол), Баувенс, 57 (автогол), Сандра, 70, 90 – Триест, 51

Генк – РВДМ Брюссель – 3:0

Голы: Хейманс, 63, 79, Хейнен, 72

Тюбиз-Брен – Юнион Сен-Жилуаз – 0:3

Голы: Кевин Родригес, 46, 62, Эммануэль, 90+3

Хейст – Ла-Лувьер – 1:2

Голы: Госсенс, 57 – По, 37 (пен), Жилло, 88

По теме:
Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандард вышли в 1/8 финала
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Первый блок Лиги Европы. Британский кошмар: фиаско Астон Виллы и Рейнджерс
Кубок Бельгии по футболу Антверпен Эйпен Зюлте-Варегем Брюгге Генк РВДМ Юнион Сен-Жилуаз Ла-Лувьер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
Футбол | 29 октября 2025, 22:03 5
ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку
ПСЖ сенсационно потерял очки от аутсайдера. Забарный снова получил карточку

Парижане не сумели обыграть «Лорьян»

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29 октября 2025, 08:01 8
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»

Экс-промоутер против боя с Уордли

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29.10.2025, 20:23
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
Футбол | 30.10.2025, 02:50
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 9
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем