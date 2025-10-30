Кубок Бельгии. Брюгге забил 6 раз, Генк, Антверпен, Сен-Жилуаз идут дальше
29 октября состоялись матчи 1/16 финала
Вечером 28 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.
В 1/8 финала вышли Антверпен, Зюлте-Варегем, Брюгге, Генк, Сен-Жилуаз, Ла-Лувьер.
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Бельгии
1//16 финала, 29 октября
Антверпен – Эйпен – 3:1
Голы: Янссен, 3, 20, Хамдауи, 34 – Бускетс, 70
Белисия Билзен – Зюлте-Варегем – 1:4
Голы: Сулеймани, 54 – Гедль, 12, Аке, 38, 44, Согло, 62
Брюгге – Эндрахт Алст – 6:1
Голы: Мехеле, 8, Кэмпбелл, 14, Вантенс, 38 (автогол), Баувенс, 57 (автогол), Сандра, 70, 90 – Триест, 51
Генк – РВДМ Брюссель – 3:0
Голы: Хейманс, 63, 79, Хейнен, 72
Тюбиз-Брен – Юнион Сен-Жилуаз – 0:3
Голы: Кевин Родригес, 46, 62, Эммануэль, 90+3
Хейст – Ла-Лувьер – 1:2
Голы: Госсенс, 57 – По, 37 (пен), Жилло, 88
