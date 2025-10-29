Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандарт вышли в 1/8 финала
28 октября состоялись матчи 1/16 финала
Вечером 28 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.
В 1/8 финала вышли Андерлехт, Дендер, Мехелен, Шарлеруа, Стандард.
Остальные матчи стадии будут сыграны в течение следующих дней.
Кубок Бельгии. 1//16 финала
Андерлехт – Ниново – 2:0
Голы: Бертаччини, 10, Уэрта Валера, 21
Дендер – ОК Шарлеруа – 4:2 (д.ч.)
Голы: Нсимба, 56, Атта, 90, 101, Аскуа, 96 – Корнеи, 22, Дайлли, 48
Мехелен – Льерс – 2:1
Голы: Лаубербах, 49, ван Бредероде, 74 – Ленартс, 23
Льеж – Шарлеруа – 0:1
Гол: Халифи, 90
Беверен – Стандард – 1:2
Голы: Риго, 13 – Анри, 13, Экерт, 86
