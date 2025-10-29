Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандарт вышли в 1/8 финала
Кубок Бельгии
Андерлехт
28.10.2025 21:30 – FT 2 : 0
Нинове
Бельгия
29 октября 2025, 01:53 | Обновлено 29 октября 2025, 01:59
7
0

Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандарт вышли в 1/8 финала

28 октября состоялись матчи 1/16 финала

Кубок Бельгии. Андерлехт и Стандарт вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт

Вечером 28 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Бельгии.

В 1/8 финала вышли Андерлехт, Дендер, Мехелен, Шарлеруа, Стандард.

Остальные матчи стадии будут сыграны в течение следующих дней.

Кубок Бельгии. 1//16 финала

Андерлехт – Ниново – 2:0

Голы: Бертаччини, 10, Уэрта Валера, 21

Дендер – ОК Шарлеруа – 4:2 (д.ч.)

Голы: Нсимба, 56, Атта, 90, 101, Аскуа, 96 – Корнеи, 22, Дайлли, 48

Мехелен – Льерс – 2:1

Голы: Лаубербах, 49, ван Бредероде, 74 – Ленартс, 23

Льеж – Шарлеруа – 0:1

Гол: Халифи, 90

Беверен – Стандард – 1:2

Голы: Риго, 13 – Анри, 13, Экерт, 86

Кубок Бельгии по футболу Андерлехт Дендер Шарлеруа Мехелен Льерс Беверен Стандард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
