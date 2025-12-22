Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Чемпионат Бельгии
Вестерло
20.12.2025 19:15 – FT 2 : 1
Ла Лувьер
Бельгия
Таблица чемпионата Бельгии. Сидорчук вышел на 90+2, камбек Андерлехта с 0:2

19–21 декабря прошли матчи 19-го тура национального первенства Бельгии

Таблица чемпионата Бельгии. Сидорчук вышел на 90+2, камбек Андерлехта с 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

С 19 по 21 декабря состоялись матчи 19-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.

Юнион Сент-Жилуаз, который идет на первом месте с таблице национального первенства, переиграл Зюльте-Варегем со счетом 2:0.

Брюгге дома вырвал победу у Гента 2:1, а Антверпен и Андерлехт расписали ничью 2:2 – пурпурно-белые отыгрались с 0:2.

Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (41), Брюгге (38), Сент-Трюйден (36), Андерлехт (35), Мехелен (30), Стандард (27).

Вестерло переиграл Ла-Лувьер 2:1, забив победный гол на 90-й минуте. Украинский хабек Вестерло Сергей Сидорчук появился на поле аж на 90+2-й.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 19-й тур, 19–21 декабря

  • Хеверли Лувен – Серкль Брюгге – 0:2
  • Антверпен – Андерлехт – 2:2
  • Сент-Трюйден – Мехелен – 1:0
  • Брюгге – Гент – 2:1
  • Юнион Сент-Жилуаз – Зюльте-Варегам – 2:0
  • Вестерло – Ла-Лувьер – 2:1
  • Дендер – Стандард – 0:1
  • Шарлеруа – Генк – 2:2

Таблица чемпионата Бельгии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 19 12 5 2 35 - 11 26.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге 41
2 Брюгге 19 12 2 5 31 - 19 26.12.25 14:30 Генк - Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа 38
3 Сент-Трюйден 19 11 3 5 28 - 22 26.12.25 19:30 Стандард - Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден 36
4 Андерлехт 19 10 5 4 27 - 20 26.12.25 21:45 Андерлехт - Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт 35
5 Мехелен 19 8 6 5 24 - 21 27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен 30
6 Стандард 19 8 3 8 17 - 21 26.12.25 19:30 Стандард - Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем 27
7 Генк 19 6 7 6 24 - 26 26.12.25 14:30 Генк - Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен 25
8 Антверпен 19 6 6 7 22 - 20 27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК 24
9 Вестерло 19 6 6 7 28 - 28 27.12.25 21:45 Гент - Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент 24
10 Гент 19 6 5 8 26 - 29 27.12.25 21:45 Гент - Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент 23
11 Зюлте-Варегем 19 5 8 6 25 - 27 27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем 23
12 Шарлеруа 19 5 6 8 21 - 25 26.12.25 21:45 Андерлехт - Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа 21
13 Ауд-Хеверле 19 5 4 10 19 - 29 27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден 19
14 Ла Лувьер 19 4 7 8 15 - 21 27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт 19
15 Серкль Брюгге 19 3 7 9 24 - 29 26.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге 16
16 Дендер ФК 19 2 6 11 15 - 33 27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК 12
Полная таблица

Ла-Лувьер Андерлехт Стандард Гент Сергей Сидорчук Зюлте-Варегем Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге статистические расклады Юнион Сент-Жилуаз Дендер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
