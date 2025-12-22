Таблица чемпионата Бельгии. Сидорчук вышел на 90+2, камбек Андерлехта с 0:2
19–21 декабря прошли матчи 19-го тура национального первенства Бельгии
С 19 по 21 декабря состоялись матчи 19-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.
Юнион Сент-Жилуаз, который идет на первом месте с таблице национального первенства, переиграл Зюльте-Варегем со счетом 2:0.
Брюгге дома вырвал победу у Гента 2:1, а Антверпен и Андерлехт расписали ничью 2:2 – пурпурно-белые отыгрались с 0:2.
Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (41), Брюгге (38), Сент-Трюйден (36), Андерлехт (35), Мехелен (30), Стандард (27).
Вестерло переиграл Ла-Лувьер 2:1, забив победный гол на 90-й минуте. Украинский хабек Вестерло Сергей Сидорчук появился на поле аж на 90+2-й.
Чемпионат Бельгии 2025/26. 19-й тур, 19–21 декабря
- Хеверли Лувен – Серкль Брюгге – 0:2
- Антверпен – Андерлехт – 2:2
- Сент-Трюйден – Мехелен – 1:0
- Брюгге – Гент – 2:1
- Юнион Сент-Жилуаз – Зюльте-Варегам – 2:0
- Вестерло – Ла-Лувьер – 2:1
- Дендер – Стандард – 0:1
- Шарлеруа – Генк – 2:2
Таблица чемпионата Бельгии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|19
|12
|5
|2
|35 - 11
|26.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жилуаз20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге
|41
|2
|Брюгге
|19
|12
|2
|5
|31 - 19
|26.12.25 14:30 Генк - Брюгге21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа
|38
|3
|Сент-Трюйден
|19
|11
|3
|5
|28 - 22
|26.12.25 19:30 Стандард - Сент-Трюйден21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден
|36
|4
|Андерлехт
|19
|10
|5
|4
|27 - 20
|26.12.25 21:45 Андерлехт - Шарлеруа21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт
|35
|5
|Мехелен
|19
|8
|6
|5
|24 - 21
|27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК21.12.25 Сент-Трюйден 1:0 Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен
|30
|6
|Стандард
|19
|8
|3
|8
|17 - 21
|26.12.25 19:30 Стандард - Сент-Трюйден20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем
|27
|7
|Генк
|19
|6
|7
|6
|24 - 26
|26.12.25 14:30 Генк - Брюгге19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен
|25
|8
|Антверпен
|19
|6
|6
|7
|22 - 20
|27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем21.12.25 Антверпен 2:2 Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК
|24
|9
|Вестерло
|19
|6
|6
|7
|28 - 28
|27.12.25 21:45 Гент - Вестерло20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент
|24
|10
|Гент
|19
|6
|5
|8
|26 - 29
|27.12.25 21:45 Гент - Вестерло21.12.25 Брюгге 2:1 Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент
|23
|11
|Зюлте-Варегем
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|27.12.25 14:30 Антверпен - Зюлте-Варегем20.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем
|23
|12
|Шарлеруа
|19
|5
|6
|8
|21 - 25
|26.12.25 21:45 Андерлехт - Шарлеруа19.12.25 Шарлеруа 2:2 Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа
|21
|13
|Ауд-Хеверле
|19
|5
|4
|10
|19 - 29
|27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден
|19
|14
|Ла Лувьер
|19
|4
|7
|8
|15 - 21
|27.12.25 17:00 Ла Лувьер - Ауд-Хеверле20.12.25 Вестерло 2:1 Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт
|19
|15
|Серкль Брюгге
|19
|3
|7
|9
|24 - 29
|26.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жилуаз21.12.25 Ауд-Хеверле 0:2 Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге
|16
|16
|Дендер ФК
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|27.12.25 19:15 Мехелен - Дендер ФК20.12.25 Дендер ФК 0:1 Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК
|12
