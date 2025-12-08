Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии
C 5 по 7 декабря состоялись поединки 17-го тура – Юнион Сент-Жилуаз идет на первом месте
С 5 по 7 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.
Лидер первенства Юнион Сент-Жилуаз в статусе очевидного фаворита потерял очки против Гента (1:1).
Именитый Брюгге уступил на выезде команде Сент-Трюйден со счетом 2:3.
Вестерло на своем сенсационно разгромил Андерлехт 4:0. Украинский хавбек «бойцов» Сергей Сидорчук появился на поле на 73-й минуте, когда уже было забито четыре гола.
Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (37), Синт-Трейден (33), Брюгге (32), Андерлехт (31), Мехелен (27), Стандард (24).
Вестерло с Сидорчуком располагается на 11-й позиции с 20 баллами.
Чемпионат Бельгии 2025/26. 17-й тур, 5–7 декабря
- РААЛ Да Лувирье – Дендер – 1:2
- Серкль Брюгге – Стандард – 1:2
- Юнион Сент-Жилуаз – Гент – 1:1
- Сент-Трюйден – Брюгге – 3:2
- Мехелен – Шарлеруа – 1:0
- Вестерло – Андерлехт – 4:0
- Антверпен – Генк – 3:0
- Ауд-Хеверле Левен – Зюльте-Варегем – 1:1
Таблица чемпионата Бельгии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|17
|11
|4
|2
|32 - 10
|14.12.25 19:30 Шарлеруа - Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз
|37
|2
|Сент-Трюйден
|17
|10
|3
|4
|26 - 20
|13.12.25 21:45 Андерлехт - Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен
|33
|3
|Брюгге
|17
|10
|2
|5
|24 - 17
|14.12.25 17:00 Дендер ФК - Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК
|32
|4
|Андерлехт
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|13.12.25 21:45 Андерлехт - Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен
|31
|5
|Мехелен
|17
|7
|6
|4
|21 - 18
|13.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен
|27
|6
|Стандард
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|12.12.25 21:45 Стандард - Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа
|24
|7
|Гент
|17
|6
|5
|6
|25 - 25
|14.12.25 14:30 Гент - Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент
|23
|8
|Генк
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|14.12.25 20:15 Генк - Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Вестерло 0:1 Генк
|23
|9
|Зюлте-Варегем
|17
|5
|7
|5
|23 - 23
|13.12.25 19:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз
|22
|10
|Антверпен
|17
|5
|5
|7
|18 - 18
|14.12.25 14:30 Гент - Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен
|20
|11
|Вестерло
|17
|5
|5
|7
|25 - 26
|14.12.25 20:15 Генк - Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло02.11.25 Вестерло 0:1 Генк
|20
|12
|Шарлеруа
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|14.12.25 19:30 Шарлеруа - Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа
|19
|13
|Ла Лувьер
|17
|4
|6
|7
|12 - 17
|13.12.25 19:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге
|18
|14
|Ауд-Хеверле
|17
|4
|4
|9
|18 - 27
|12.12.25 21:45 Стандард - Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент
|16
|15
|Серкль Брюгге
|17
|2
|7
|8
|20 - 26
|13.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге
|13
|16
|Дендер ФК
|17
|2
|6
|9
|14 - 27
|14.12.25 17:00 Дендер ФК - Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК
|12
