Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
05.12.2025 21:45 – FT 1 : 2
Дендер
Бельгия
Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии

C 5 по 7 декабря состоялись поединки 17-го тура – Юнион Сент-Жилуаз идет на первом месте

Вестерло Сидорчука вынес Андерлехт. Как выглядит таблица чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 7 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.

Лидер первенства Юнион Сент-Жилуаз в статусе очевидного фаворита потерял очки против Гента (1:1).

Именитый Брюгге уступил на выезде команде Сент-Трюйден со счетом 2:3.

Вестерло на своем сенсационно разгромил Андерлехт 4:0. Украинский хавбек «бойцов» Сергей Сидорчук появился на поле на 73-й минуте, когда уже было забито четыре гола.

Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (37), Синт-Трейден (33), Брюгге (32), Андерлехт (31), Мехелен (27), Стандард (24).

Вестерло с Сидорчуком располагается на 11-й позиции с 20 баллами.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 17-й тур, 5–7 декабря

  • РААЛ Да Лувирье – Дендер – 1:2
  • Серкль Брюгге – Стандард – 1:2
  • Юнион Сент-Жилуаз – Гент – 1:1
  • Сент-Трюйден – Брюгге – 3:2
  • Мехелен – Шарлеруа – 1:0
  • Вестерло – Андерлехт – 4:0
  • Антверпен – Генк – 3:0
  • Ауд-Хеверле Левен – Зюльте-Варегем – 1:1

Таблица чемпионата Бельгии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 17 11 4 2 32 - 10 14.12.25 19:30 Шарлеруа - Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз 37
2 Сент-Трюйден 17 10 3 4 26 - 20 13.12.25 21:45 Андерлехт - Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен 33
3 Брюгге 17 10 2 5 24 - 17 14.12.25 17:00 Дендер ФК - Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК 32
4 Андерлехт 17 9 4 4 23 - 17 13.12.25 21:45 Андерлехт - Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен 31
5 Мехелен 17 7 6 4 21 - 18 13.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен 27
6 Стандард 17 7 3 7 16 - 20 12.12.25 21:45 Стандард - Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа 24
7 Гент 17 6 5 6 25 - 25 14.12.25 14:30 Гент - Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент 23
8 Генк 17 6 5 6 21 - 23 14.12.25 20:15 Генк - Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Вестерло 0:1 Генк 23
9 Зюлте-Варегем 17 5 7 5 23 - 23 13.12.25 19:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз 22
10 Антверпен 17 5 5 7 18 - 18 14.12.25 14:30 Гент - Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен 20
11 Вестерло 17 5 5 7 25 - 26 14.12.25 20:15 Генк - Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло02.11.25 Вестерло 0:1 Генк 20
12 Шарлеруа 17 5 4 8 18 - 22 14.12.25 19:30 Шарлеруа - Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа 19
13 Ла Лувьер 17 4 6 7 12 - 17 13.12.25 19:15 Зюлте-Варегем - Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге 18
14 Ауд-Хеверле 17 4 4 9 18 - 27 12.12.25 21:45 Стандард - Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент 16
15 Серкль Брюгге 17 2 7 8 20 - 26 13.12.25 17:00 Серкль Брюгге - Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге 13
16 Дендер ФК 17 2 6 9 14 - 27 14.12.25 17:00 Дендер ФК - Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК 12
Полная таблица

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
