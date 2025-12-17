Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица чемпионата Бельгии. Юнион снова потерял очки, Брюгге дышит в спину
17 декабря 2025, 03:37
Таблица чемпионата Бельгии. Юнион снова потерял очки, Брюгге дышит в спину

С 12 по 14 декабря состоялись поединки 18-го тура первенства в Бельгии

Таблица чемпионата Бельгии. Юнион снова потерял очки, Брюгге дышит в спину
С 12 по 14 декабря состоялись матчи 18-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.

Юнион Сент-Жилуаз во втором туре подряд теряет очки – на этот раз лидер первенства сыграл вничью с Шарлеруа со счетом 1:1.

Брюгге продолжает преследовать Юнион – черно-синие на выезде уничтожили Дендер 5:1.

Вестерло в гостях расписал мировую с Генком (1:1), играя в меньшинстве с 72-й минуты. Украинский хавбек команды Сергей Сидорчук просидел в резерве весь поединок.

Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (38), Брюгге (35), Андерлехт (34), Сент-Трюйден (33), Мехелен (30), Стандард (24).

Чемпионат Бельгии 2025/26. 18-й тур, 12–14 декабря

  • Стандард – Хеверли Лувен – 0:1
  • Серкль Брюгге – Мехелен – 2:3
  • Зюльте-Варегем – РААЛ Ла Лувирье – 2:2
  • Андерлехт – Сент-Трюйден – 2:1
  • Гент – Антверпен – 0:2
  • Дендер – Брюгге – 1:5
  • Шарлеруа – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1
  • Генк – Вестерло – 1:1

Таблица чемпионата Бельгии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 18 11 5 2 33 - 11 20.12.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 38
2 Брюгге 18 11 2 5 29 - 18 21.12.25 14:30 Брюгге - Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге 35
3 Андерлехт 18 10 4 4 25 - 18 21.12.25 19:30 Антверпен - Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге 34
4 Сент-Трюйден 18 10 3 5 27 - 22 21.12.25 17:00 Сент-Трюйден - Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард 33
5 Мехелен 18 8 6 4 24 - 20 21.12.25 17:00 Сент-Трюйден - Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз 30
6 Стандард 18 7 3 8 16 - 21 20.12.25 17:00 Дендер ФК - Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард 24
7 Генк 18 6 6 6 22 - 24 19.12.25 21:45 Шарлеруа - Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк 24
8 Антверпен 18 6 5 7 20 - 18 21.12.25 19:30 Антверпен - Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер 23
9 Гент 18 6 5 7 25 - 27 21.12.25 14:30 Брюгге - Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк 23
10 Зюлте-Варегем 18 5 8 5 25 - 25 20.12.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем 23
11 Вестерло 18 5 6 7 26 - 27 20.12.25 19:15 Вестерло - Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло 21
12 Шарлеруа 18 5 5 8 19 - 23 19.12.25 21:45 Шарлеруа - Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло 20
13 Ауд-Хеверле 18 5 4 9 19 - 27 21.12.25 20:15 Ауд-Хеверле - Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле 19
14 Ла Лувьер 18 4 7 7 14 - 19 20.12.25 19:15 Вестерло - Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер 19
15 Серкль Брюгге 18 2 7 9 22 - 29 21.12.25 20:15 Ауд-Хеверле - Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле 13
16 Дендер ФК 18 2 6 10 15 - 32 20.12.25 17:00 Дендер ФК - Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем 12
Полная таблица

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
