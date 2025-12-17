Таблица чемпионата Бельгии. Юнион снова потерял очки, Брюгге дышит в спину
С 12 по 14 декабря состоялись поединки 18-го тура первенства в Бельгии
С 12 по 14 декабря состоялись матчи 18-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.
Юнион Сент-Жилуаз во втором туре подряд теряет очки – на этот раз лидер первенства сыграл вничью с Шарлеруа со счетом 1:1.
Брюгге продолжает преследовать Юнион – черно-синие на выезде уничтожили Дендер 5:1.
Вестерло в гостях расписал мировую с Генком (1:1), играя в меньшинстве с 72-й минуты. Украинский хавбек команды Сергей Сидорчук просидел в резерве весь поединок.
Топ-6 чемпионата Бельгии: Юнион Сент-Жилуаз (38), Брюгге (35), Андерлехт (34), Сент-Трюйден (33), Мехелен (30), Стандард (24).
Чемпионат Бельгии 2025/26. 18-й тур, 12–14 декабря
- Стандард – Хеверли Лувен – 0:1
- Серкль Брюгге – Мехелен – 2:3
- Зюльте-Варегем – РААЛ Ла Лувирье – 2:2
- Андерлехт – Сент-Трюйден – 2:1
- Гент – Антверпен – 0:2
- Дендер – Брюгге – 1:5
- Шарлеруа – Юнион Сент-Жилуаз – 1:1
- Генк – Вестерло – 1:1
Таблица чемпионата Бельгии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|18
|11
|5
|2
|33 - 11
|20.12.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Зюлте-Варегем14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|38
|2
|Брюгге
|18
|11
|2
|5
|29 - 18
|21.12.25 14:30 Брюгге - Гент14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге
|35
|3
|Андерлехт
|18
|10
|4
|4
|25 - 18
|21.12.25 19:30 Антверпен - Андерлехт13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт30.11.25 Андерлехт 1:0 Юнион Сент-Жилуаз23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге
|34
|4
|Сент-Трюйден
|18
|10
|3
|5
|27 - 22
|21.12.25 17:00 Сент-Трюйден - Мехелен13.12.25 Андерлехт 2:1 Сент-Трюйден06.12.25 Сент-Трюйден 3:2 Брюгге30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард
|33
|5
|Мехелен
|18
|8
|6
|4
|24 - 20
|21.12.25 17:00 Сент-Трюйден - Мехелен13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз
|30
|6
|Стандард
|18
|7
|3
|8
|16 - 21
|20.12.25 17:00 Дендер ФК - Стандард12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард28.11.25 Мехелен 0:1 Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард
|24
|7
|Генк
|18
|6
|6
|6
|22 - 24
|19.12.25 21:45 Шарлеруа - Генк14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Генк 0:1 Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк
|24
|8
|Антверпен
|18
|6
|5
|7
|20 - 18
|21.12.25 19:30 Антверпен - Андерлехт14.12.25 Гент 0:2 Антверпен07.12.25 Антверпен 3:0 Генк30.11.25 Брюгге 0:1 Антверпен23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер
|23
|9
|Гент
|18
|6
|5
|7
|25 - 27
|21.12.25 14:30 Брюгге - Гент14.12.25 Гент 0:2 Антверпен06.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 1:1 Гент30.11.25 Гент 1:2 Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк
|23
|10
|Зюлте-Варегем
|18
|5
|8
|5
|25 - 25
|20.12.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Зюлте-Варегем13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем
|23
|11
|Вестерло
|18
|5
|6
|7
|26 - 27
|20.12.25 19:15 Вестерло - Ла Лувьер14.12.25 Генк 1:1 Вестерло07.12.25 Вестерло 4:0 Андерлехт29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло
|21
|12
|Шарлеруа
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|19.12.25 21:45 Шарлеруа - Генк14.12.25 Шарлеруа 1:1 Юнион Сент-Жилуаз07.12.25 Мехелен 1:0 Шарлеруа29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло
|20
|13
|Ауд-Хеверле
|18
|5
|4
|9
|19 - 27
|21.12.25 20:15 Ауд-Хеверле - Серкль Брюгге12.12.25 Стандард 0:1 Ауд-Хеверле07.12.25 Ауд-Хеверле 1:1 Зюлте-Варегем30.11.25 Генк 2:1 Ауд-Хеверле23.11.25 Ауд-Хеверле 1:2 Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле
|19
|14
|Ла Лувьер
|18
|4
|7
|7
|14 - 19
|20.12.25 19:15 Вестерло - Ла Лувьер13.12.25 Зюлте-Варегем 2:2 Ла Лувьер05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Шарлеруа 0:0 Ла Лувьер23.11.25 Ла Лувьер 0:1 Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер
|19
|15
|Серкль Брюгге
|18
|2
|7
|9
|22 - 29
|21.12.25 20:15 Ауд-Хеверле - Серкль Брюгге13.12.25 Серкль Брюгге 2:3 Мехелен06.12.25 Серкль Брюгге 1:2 Стандард29.11.25 Зюлте-Варегем 1:1 Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле
|13
|16
|Дендер ФК
|18
|2
|6
|10
|15 - 32
|20.12.25 17:00 Дендер ФК - Стандард14.12.25 Дендер ФК 1:5 Брюгге05.12.25 Ла Лувьер 1:2 Дендер ФК29.11.25 Дендер ФК 2:2 Вестерло23.11.25 Антверпен 1:2 Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем
|12
