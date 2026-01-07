Защитник Карпат Владислав Бабогло стал автором 80-го гола легионеров из Молдовы в истории УПЛ.

Бабогло в матче Карпат в 6-м туре УПЛ против Оболони (2:0) на 51-й минуте стал автором юбилейного гола легионеров из Молдовы в чемпионатах Украины.

Первый гол представителей Молдовы в чемпионатах Украины забил игрок «Черноморца» Валерий Погорелов, отличившийся 26 сентября 1997 года в домашнем матче против «Динамо».

В чемпионатах Украины 22 легионера из Молдовы забили 80 голов. Возглавляет список лучших бомбардиров Юрий Митерев из «Черноморца», в активе которого – 14 голов.

Лучшие бомбардиры из Молдовы в чемпионатах Украины