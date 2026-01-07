Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бабогло стал автором 80-го гола легионеров из Молдовы в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 04:14 | Обновлено 07 января 2026, 04:54
23
0

Бабогло стал автором 80-го гола легионеров из Молдовы в истории УПЛ

Защитник Карпат забил юбилейный гол в матче 6-го тура против Оболони

07 января 2026, 04:14 | Обновлено 07 января 2026, 04:54
23
0
Бабогло стал автором 80-го гола легионеров из Молдовы в истории УПЛ
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Защитник Карпат Владислав Бабогло стал автором 80-го гола легионеров из Молдовы в истории УПЛ.

Бабогло в матче Карпат в 6-м туре УПЛ против Оболони (2:0) на 51-й минуте стал автором юбилейного гола легионеров из Молдовы в чемпионатах Украины.

Первый гол представителей Молдовы в чемпионатах Украины забил игрок «Черноморца» Валерий Погорелов, отличившийся 26 сентября 1997 года в домашнем матче против «Динамо».

В чемпионатах Украины 22 легионера из Молдовы забили 80 голов. Возглавляет список лучших бомбардиров Юрий Митерев из «Черноморца», в активе которого – 14 голов.

Лучшие бомбардиры из Молдовы в чемпионатах Украины

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Твердохлеб и Микитишин – качественные и адаптированные игроки»
ПОНОМАРЕВ: «Летом никто и не наделся, что Проспер Оба так заиграет»
Полтава проведет зимой пять спаррингов
Оболонь - Карпаты Владислав Бабогло Карпаты Львов юбилей статистика чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Молдова
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бокс | 06 января 2026, 13:37 1
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии

Бывший чемпион мира собирается повесить перчатки на гвоздь

Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Футбол | 06 января 2026, 21:02 4
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы

6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги

Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футбол | 06.01.2026, 08:58
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
Футбол | 07.01.2026, 03:32
Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
Бывший игрок Динамо вошел в штаб экс-тренера Шахтера и назвал обязанности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 3
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем