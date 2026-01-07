Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Решение принято. Артем Довбик определился с будущим

Украинец настроен покинуть «Рому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может в ближайшее время покинуть «Рому».

По информации журналиста Николо Скиры, нападающий окончательно решил сменить клуб, а его кандидатуру уже предложили нескольким командам Серии А.

28-летний нападающий перешел в «Рому» из «Жироны» летом 2024 года за 30,5 млн евро и имеет контракт до 2029 года. В текущем сезоне украинец записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
