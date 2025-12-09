ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Стильный выход Анастасии Луниной
Анастасия Лунина, жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, поделилась новым снимком со стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Несмотря на то, что украинец не всегда получает игровое время, Анастасия продолжает поддерживать мужа прямо с трибун.
На фото она появилась в стильном образе: белый топ, джинсы и элегантная меховая накидка создали по-настоящему премиальный лук.
Подписчики тут же отметили ее вкус и умение выделяться даже на фоне легендарной арены.
