Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Другие новости
09 декабря 2025, 20:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:23
3080
4

ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу

Стильный выход Анастасии Луниной

09 декабря 2025, 20:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 20:23
3080
4 Comments
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, поделилась новым снимком со стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Несмотря на то, что украинец не всегда получает игровое время, Анастасия продолжает поддерживать мужа прямо с трибун.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото она появилась в стильном образе: белый топ, джинсы и элегантная меховая накидка создали по-настоящему премиальный лук.

Подписчики тут же отметили ее вкус и умение выделяться даже на фоне легендарной арены.

По теме:
ТЧУАМЕНИ: «Мы можем выиграть у Манчестер Сити»
ФОТО. Украинская теннисистка в мини-бикини покорила Instagram
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой
фото lifestyle Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Футбол | 09 декабря 2025, 19:29 1
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка
Стартовал новый тур ЛЧ. Команда форварда сборной Украины взяла три очка

Яремчук не играл, но Олимпиакос победил

Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 09 декабря 2025, 16:10 9
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»

Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Футбол | 09.12.2025, 13:34
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
salenco
Ну от подивився на це фото, і одразу зрозуміло чого Лунін сидить на банці.
Бо жінці хочеться ходити в шубі на Сантьяго Бернабеу а не в якісь там єбеня і на зб.України.
Ответить
+2
Roman
Вразила 🤣🤣
Ответить
+2
Алекс Бережной
 Задовбали вже цим луніним... Хто це взагалі? Скільки він матчів зіграв? Може краще розповісти, чому цей "херой" не грає за збірну?! 
Ответить
0
DK02
а чого вона не гола? це ж тьолка футболіста.....
Ответить
0
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 30
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 13
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 17
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем