Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо в клубе

В Мадриде провели ночное экстренное заседание после поражения от «Сельты» (0:2), которое опустило «Реал» на четыре очка позади «Барселоны».

Руководство клуба во главе с Флорентино Пересом обсуждало кризисную форму команды, лавину травм и три удаления, которые оставили состав разбитым перед следующим туром Ла Лиги.

Особое внимание уделили положению Хаби Алонсо, ведь мадридцы одержали только три победы в семи последних матчах, а напряжение между тренером и частью звезд раздевалки растет. Для наставника матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» станет фактически решающим – в клубе уже обсуждают потенциальных преемников, среди которых фаворитом называют Зинедина Зидана.