  4. Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо в клубе
Испания
10 декабря 2025, 00:32 |
285
0

Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо в клубе

Тренер может вскоре покинуть клуб

Реал принял решение о будущем Хаби Алонсо в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В Мадриде провели ночное экстренное заседание после поражения от «Сельты» (0:2), которое опустило «Реал» на четыре очка позади «Барселоны».

Руководство клуба во главе с Флорентино Пересом обсуждало кризисную форму команды, лавину травм и три удаления, которые оставили состав разбитым перед следующим туром Ла Лиги.

Особое внимание уделили положению Хаби Алонсо, ведь мадридцы одержали только три победы в семи последних матчах, а напряжение между тренером и частью звезд раздевалки растет. Для наставника матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» станет фактически решающим – в клубе уже обсуждают потенциальных преемников, среди которых фаворитом называют Зинедина Зидана.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт Ф в матче Лиги чемпионов
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
