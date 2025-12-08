Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 декабря 2025, 01:40
Алонсо раскритиковал судейство после поражения Реала от Сельты

Арбитр удалил двух игроков Мадрида

Алонсо раскритиковал судейство после поражения Реала от Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Реал» уступил со счетом 0:2 в домашнем матче 15-го тура Ла Лиги против «Сельты». Во втором тайме по две желтые карточки получили Фран Гарсия и Альваро Каррерас.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо остался недоволен судейством Алехандро Кинтеро в матче с «Сельтой».

«Нас расстроили решения арбитра. Он не обращал внимания на задержки времени, которые сбивали нас с ритма, и относился к этому довольно снисходительно.

Удаление Каррераса было очень спорным. Мне это не понравилось, это немного выбило нас из контроля. Судейство мне не понравилось», – сказал Алонсо.

