Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных команд в 2025 году.

Возглавил его Даллас Ковбойс из НФЛ (13 млрд долларов).

Второе место занял Голден Стейт Уорриорз по НБА (11 млрд долларов), третье – Лос-Анджелес Рэмс из НФЛ (10.5 млрд долларов).

Интересным фактом является то, что в 25 самых дорогих команд вошли только 2 футбольных клуба: мадридский Реал (6.8 млрд долларов, 20 место) и Манчестер Юнайтед (6.6 млрд долларов, 24 место).

Топ-25 самых дорогих спортивных команд 2025 года по версии Forbes