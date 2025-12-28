Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года
28 декабря 2025, 21:41
Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года

Возглавляет рейтинг Forbes команда по американскому футболу из НФЛ

Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных команд в 2025 году.

Возглавил его Даллас Ковбойс из НФЛ (13 млрд долларов).

Второе место занял Голден Стейт Уорриорз по НБА (11 млрд долларов), третье – Лос-Анджелес Рэмс из НФЛ (10.5 млрд долларов).

Интересным фактом является то, что в 25 самых дорогих команд вошли только 2 футбольных клуба: мадридский Реал (6.8 млрд долларов, 20 место) и Манчестер Юнайтед (6.6 млрд долларов, 24 место).

Топ-25 самых дорогих спортивных команд 2025 года по версии Forbes

  • 13.0 млрд долларов – Даллас Ковбойс (НФЛ)
  • 11.0 млрд долларов – Голден Стейт Уорриорз (НБА)
  • 10.5 млрд долларов – Лос-Анджелес Рэмс (НФЛ)
  • 10.1 млрд долларов – Нью-Йорк Джаентс (НФЛ)
  • 10.0 млрд долларов – Лос-Анджелес Лейкерс (НБА)
  • 9.75 млрд долларов – Нью-Йорк Никс (НБА)
  • 9.0 млрд долларов – Нью-Ингленд Петриотс (НФЛ)
  • 8.6 млрд долларов – Сан-Франциско Фортинайнерс (НФЛ)
  • 8.3 млрд долларов – Филадельфия Иглс (НФЛ)
  • 8.2 млрд долларов – Чикаго Берс (НФЛ)
  • 8.2 млрд долларов – Нью-Йорк Янкис (МЛБ)
  • 8.1 млрд долларов – Нью-Йорк Джетс (НФЛ)
  • 7.7 млрд долларов – Лас-Вегас Рейдерс (НФЛ)
  • 7.6 млрд долларов – Вашингтон Командерс (НФЛ)
  • 7.5 млрд долларов – Лос-Анджелес Клипперс (НБА)
  • 7.5 млрд долларов – Майами Долфинс (НФЛ)
  • 7.4 млрд долларов – Хьюстон Тексанс (НФЛ)
  • 6.8 млрд долларов – Денвер Бронкос (НФЛ)
  • 6.8 млрд долларов – Лос-Анджелес Доджерс (МЛБ)
  • 6.8 млрд долларов – Реал Мадрид (Ла Лига)
  • 6.7 млрд долларов – Бостон Селтикс (НБА)
  • 6.7 млрд долларов – Сиэтл Сихоукс (НФЛ)
  • 6.7 млрд долларов – Грин-Бэй Пэкерс (НФЛ)
  • 6.6 млрд долларов – Манчестер Юнайтед (АПЛ)
  • 6.6 млрд долларов – Тампа-Бэй Бакканирс (НФЛ)
