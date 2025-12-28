Другие новости28 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:44
Только 2 футбольных клуба входят в топ-25 самых дорогих команд 2025 года
Возглавляет рейтинг Forbes команда по американскому футболу из НФЛ
28 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 28 декабря 2025, 21:44
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных команд в 2025 году.
Возглавил его Даллас Ковбойс из НФЛ (13 млрд долларов).
Второе место занял Голден Стейт Уорриорз по НБА (11 млрд долларов), третье – Лос-Анджелес Рэмс из НФЛ (10.5 млрд долларов).
Интересным фактом является то, что в 25 самых дорогих команд вошли только 2 футбольных клуба: мадридский Реал (6.8 млрд долларов, 20 место) и Манчестер Юнайтед (6.6 млрд долларов, 24 место).
Топ-25 самых дорогих спортивных команд 2025 года по версии Forbes
- 13.0 млрд долларов – Даллас Ковбойс (НФЛ)
- 11.0 млрд долларов – Голден Стейт Уорриорз (НБА)
- 10.5 млрд долларов – Лос-Анджелес Рэмс (НФЛ)
- 10.1 млрд долларов – Нью-Йорк Джаентс (НФЛ)
- 10.0 млрд долларов – Лос-Анджелес Лейкерс (НБА)
- 9.75 млрд долларов – Нью-Йорк Никс (НБА)
- 9.0 млрд долларов – Нью-Ингленд Петриотс (НФЛ)
- 8.6 млрд долларов – Сан-Франциско Фортинайнерс (НФЛ)
- 8.3 млрд долларов – Филадельфия Иглс (НФЛ)
- 8.2 млрд долларов – Чикаго Берс (НФЛ)
- 8.2 млрд долларов – Нью-Йорк Янкис (МЛБ)
- 8.1 млрд долларов – Нью-Йорк Джетс (НФЛ)
- 7.7 млрд долларов – Лас-Вегас Рейдерс (НФЛ)
- 7.6 млрд долларов – Вашингтон Командерс (НФЛ)
- 7.5 млрд долларов – Лос-Анджелес Клипперс (НБА)
- 7.5 млрд долларов – Майами Долфинс (НФЛ)
- 7.4 млрд долларов – Хьюстон Тексанс (НФЛ)
- 6.8 млрд долларов – Денвер Бронкос (НФЛ)
- 6.8 млрд долларов – Лос-Анджелес Доджерс (МЛБ)
- 6.8 млрд долларов – Реал Мадрид (Ла Лига)
- 6.7 млрд долларов – Бостон Селтикс (НБА)
- 6.7 млрд долларов – Сиэтл Сихоукс (НФЛ)
- 6.7 млрд долларов – Грин-Бэй Пэкерс (НФЛ)
- 6.6 млрд долларов – Манчестер Юнайтед (АПЛ)
- 6.6 млрд долларов – Тампа-Бэй Бакканирс (НФЛ)
