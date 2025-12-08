Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Киевский футбольный клуб «Динамо» запланировал очередные изменения в тренерском штабе первой команды.

По данным источника, «Динамо» хочет обновить тренеров по физической подготовке. Это касается Виталия Кулибы, Сергея Мкртчана и других специалистов по физподготовке игроков киевлян.

На замену им рассматривается несколько кандидатур, преимущественно из других клубов УПЛ.

Игорь Костюк стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки Шовковского.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.