Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 22:17 | Обновлено 08 декабря 2025, 22:38
1372
0

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

08 декабря 2025, 22:17 | Обновлено 08 декабря 2025, 22:38
1372
0
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
ФК Динамо. Виталий Кулиба

Киевский футбольный клуб «Динамо» запланировал очередные изменения в тренерском штабе первой команды.

По данным источника, «Динамо» хочет обновить тренеров по физической подготовке. Это касается Виталия Кулибы, Сергея Мкртчана и других специалистов по физподготовке игроков киевлян.

На замену им рассматривается несколько кандидатур, преимущественно из других клубов УПЛ.

Игорь Костюк стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки Шовковского.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

По теме:
ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу
Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»
Динамо Киев отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 1
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 09:13 31
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай Шапаренко может перейти в «Жирону»

В клубе УПЛ обвинили арбитра в «уничтожении футбола»
Футбол | 08.12.2025, 15:34
В клубе УПЛ обвинили арбитра в «уничтожении футбола»
В клубе УПЛ обвинили арбитра в «уничтожении футбола»
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Футбол | 08.12.2025, 20:21
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Один из самых дорогих игроков Динамо заинтересовал несколько клубов Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
08.12.2025, 06:47
Другие виды
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем