Ужасная серия Челси. Аталанта отыгралась и победила в домашем матче ЛЧ

9 декабря Аталанта выиграла матч шестого тура Лиги чемпионов 2025/26 у лондонского Челси.

Бергамаски на своем поле Атлети Адзурри д’Италия переиграли соперников со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого тайма итальянский коллектив уступал 0:1 – единственный гол для пенсионеров в этой встрече забил Жоао Педро.

Во втором 45-минуте камбек для Аталанты оформил Джнанлука Скамакка и Шарль Де Кетеларе. У Де Кетеларе также ассист на своего партнера.

Аталанта набрала 13 очков и в LIVE-таблице главного еврокубка занимает третье место с 13 очками.

Челси не выигрывает уже на протяжении четырех поединков во всех турнирах. В последний раз подопечные Энцо Мареска набирали три балла в предыдущем туре ЛЧ – одолели Барселону на Стэмфорд Бридж 3:0.

В таблице Лиги чемпионов Челси с 10 пунктами располагается на 11-й позиции.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

Аталанта (Италия) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 – Жоао Педро, 25

Аталанта: Марко Карнесекки, Рауль Белланова (Давиде Дзаппакоста, 17), Одилон Коссуну, Сеад Колашинац (Онест Аанор, 71), Берат Джимсити, Мартен де Рон, Эдерсон (Юнус Муса, 87), Шарль Де Кетеларе, Лоренцо Бернаскони, Джанлука Скамакка (Никола Крстович, 71), Адемола Лукман (Марио Пашалич, 87)

Челси: Роберт Санчес, Трево Чалоба (Уэсли Фофана, 46), Джош Ачимпонг, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Мало Гюсто, 67), Жуан Педро, Педру Нету (Алехандро Гарначо, 67), Джейми Байно-Гиттенс

Предупреждения: Трево Чалоба (29)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine