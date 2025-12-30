СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Танзания – Тунис

8.50 – 3.60 – 1.50

19:30 Аль-Иттифак – Аль-Наср

8.00 – 6.00 – 1.25

21:00 Бенин – Сенегал

11.00 – 5.25 – 1.29

21:30 Ноттингем Форест – Эвертон

2.10 – 3.25 – 3.70

22:15 Арсенал – Астон Вилла

1.42 – 4.75 – 7.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.