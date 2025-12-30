Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 декабря 2025, 12:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Танзания – Тунис

Ggbet 8.50 – 3.60 – 1.50

19:30 Аль-Иттифак – Аль-Наср

Ggbet 8.00 – 6.00 – 1.25

21:00 Бенин – Сенегал

Ggbet 11.00 – 5.25 – 1.29

21:30 Ноттингем Форест – Эвертон

Ggbet 2.10 – 3.25 – 3.70

22:15 Арсенал – Астон Вилла

Ggbet 1.42 – 4.75 – 7.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
