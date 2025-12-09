9 декабря на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Аталанта встретится с Челси. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда вплоть до прошлого сезона играла под руководством Джан Пьеро Гасперини. Даже уже объявив о своем уходе, тот закончил с подопечными на третьем месте в Серии А. Летом в Бергамо позвали Юрича, и тот провалился настолько, что был уволен уже в ноябре. Новым тренером стал Палладино, но уже при нем начинали с поражения Наполи, а после побед над Фиорентиной и, в кубке, с Дженоа, проиграли в субботу даже скромной Вероне.

В Лиге чемпионов как раз итальянцы смотрелись хорошо. Да, начинали с поражения ПСЖ, причем 0:4, а Славия в Праге отстояла нулевую ничью. Но дома Брюгге и в Марселе с одноименным клубом побеждали даже при Юриче. А с нынешним наставником во Франкфурте-на-Майне разгромили 3:0 Айнтрахт.

Челси

Клуб после вынужденной смены владельца пережил непростой отрезок. И в итоге летом прошлого года сделали ставку на достаточно еще молодого Мареску, что раньше не работал с грандами. Но тот с первой же попытки выполнил задачу: поднял на четвертое место в АПЛ своих подопечных. И заодно взял победу в Лиге конференций, а летом - прибавили и победу на клубном чемпионате мира. Сейчас на внутренней арене пытаются сохранить завоеванные в 2024/2025 позиции, но побеждают менее чем в половине матчей, семи, а конкуренция очень плотная.

В Лиге чемпионов англичане тоже смотрятся нестабильно. С одной стороны, они начали с поражения 1:3 Баварии и не выиграли у Карабаха, закончив 2:2 в Баку. Но при этом дома обыграли Бенфику и Аякса, но и, в прошлом туре, разгромили 3:0 Барселону.

Статистика личных встреч

Впервые эти гости из Лондона приедут в Бергамо.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают предпочтение гостям. Но они остаются крайне нестабильны. Ставим на то, что в этой встрече зрители точно увидят достаточно много голов - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).