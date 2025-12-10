Лига чемпионов10 декабря 2025, 03:43 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:46
91
0
Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Аталанта из Италии дома обыграла Челси из Англии со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда из Бергамо пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и вырвать победу.
Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025
22:00. Аталанта (Италия) – Челси (Англия) – 2:1
Голы: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 – Жоао Педро, 25
Видео голов и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта), асcист Мартен де Рон.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Шарль Де Кетеларе.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Рис Джеймс.
