Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Аталанта
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 1
Челси
Лига чемпионов
91
0

Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Аталанта из Италии дома обыграла Челси из Англии со счетом 2:1.

Команда из Бергамо пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и вырвать победу.

Команда из Бергамо пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и вырвать победу.

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. Аталанта (Италия) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 – Жоао Педро, 25

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта), асcист Мартен де Рон.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Шарль Де Кетеларе.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Рис Джеймс.
