Аталанта – Челси – 2:1. Камбек в Бергамо. Видео голов и обзор матча

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Аталанта из Италии дома обыграла Челси из Англии со счетом 2:1.

Команда из Бергамо пропустила в первом тайме, но во второй половине сумела отыграться и вырвать победу.

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. Аталанта (Италия) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Скамакка, 55, Де Кетеларе, 83 – Жоао Педро, 25

Видео голов и обзор матча