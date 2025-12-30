Анонс 19-го тура: встречаем не только Новый год, но и второй круг АПЛ!

Вот и подошел к концу первый круг английской Премьер Лиги и с одной стороны это круто, ведь приближается кульминация сезона и конкуренция лишь усилится, а с другой – грустно, потому как матчей становится все меньше. Слишком мало их точно не станет, потому переживать не нужно! 19-й тур АПЛ состоится 30 декабря и 1 января, почти в одно время поздно вечером. Маловато для отдыха, но Джек Грилиш и Кайл Уокер уже нашли время на тусовку и знатно отожгли, не нарушив при этом правил клуба. Никто и не сомневался, а вот остальным стоит перетерпеть этот непростой период и отдохнуть попозже. И так, кто-то будет нарезать салаты и готовиться к празднику, а кому-то придется еще и в футбол поиграть. 19-й тур пройдет 30 декабря и 1 января. Что будет интересного – в анонсе!

30.12. 21:30. «Бернли» – «Ньюкасл». Тотал больше 2.5 за 1.81

Матч состоится в «Терф Мур», в 21:30. Роберт Джонс готов следить за порядком вместе со своей командой.

Серия без побед «Бернли» продолжается и уже последние 2 игры команда хоть вничью сыграла. Что говорить, если виноваты сами – столько моментов 100% запороли, просто уму не мыслимо! Выручал и Дубравка, но на победу «Бернли» наиграли это точно. Чуть-чуть не считается и жизнь продолжается. Вот дальше «Бернли» ждут серьезные соперники, потому как календарь разворачивается и бывшие обидчики снова ждут. С нового года вернутся Фостер и Туанзебе – как раз на днях решится: совсем скоро игроки прибудут или придется их немного подождать. Кому тащить команду сейчас? Нужно уже активизироваться всем и каждому, ведь только так получится хоть что-то сделать – хороших футболистов, способных тащить в одиночку у «Бернли» почти нет. Каллен травмирован, Ларсен растерял форму, а из остальных радуют лишь: Угочукву, Флемминг и Энтони.

У «Ньюкасла» с составом все нормально, хотя руководство в ожидании трансферного окна. Некоторые же фанаты желают проспать это время, потому как последние такие периоды оборачивались лишь разочарованием: планов было куча, новостей немало, а на деле вышло совсем не то. Сейчас же слухов почти нет – что-то скрывают и готовят? С лазаретом бы разобраться, где к «бывалым» прибавились Эланга и Берн. «Ньюкасл» изрядно побросало за последние 5 матчей и в турнирной таблице просвета пока не видать – 14-е место, статистика 23:23. Очень похоже на прошлое, но уже с солидным бюджетом. Эдди Хау дали шанс на исправление, по крайней мере на несколько матчей так точно. Дальше соперники не самые сложные, потому надо брать максимум очков, несмотря на переполненный лазарет. Никак не идет игра у Джоэлингтона, лучше которого даже 19-летний Льюис Майли. Пора прибавить и Йоану Висса, раз уж на Кубок Африки не поехал.

Ни для кого не удивительно, что фаворитом считается «Ньюкасл» и в принципе, поставить на их победу можно (кэф 1.62). Даже ТБ2.5 за 1.81 смотрится неплохо.

30.12. 21:30. «Вест Хэм» – «Брайтон». Тотал больше 2.5 за 1.71

Еще один матч вторника тоже состоится в 21:30. На «Лондон Стэдиум» точно будет жарко, ведь встречаются команды, не знающие побед в последних 5 матчах. Рассудит их Майкл Солсбери.

Первый из неудачников последних матчей «Вест Хэм», он же и хозяин поля, продолжает погружать себя в бездну. 7 матчей без побед и 3 поражения подряд – заслуженное место в зоне вылеты и уже +5 к спасательному 17-му месту. Все плохо, начиная от защиты (36 пропущенных) и заканчивая атакой. Форварды хоть 19 голов забили, правда усилиями Боуэна и Уилсона в большинстве своем. Никак официально не подтвердят уход Фюллькруга – видать не могут договориться о формате сделки (аренда или выкуп), да и точно «Милан» сбивает цену, учитывая положение «Вест Хэма». К слову, статус Никласа «Травма бедра», но на выходных его видели на игре «россо-нери», рядом со Златаном Ибрахимовичем. Вряд ли его уход сильно повлиет на результаты, ведь за 8 матчей в АПЛ 0 голов и голевых пасов. Лучше другим дать шанс проявить себя, хотя в этом Нуну Эшпириту Санту вроде и не ограничен.

«Брайтон» так уверенно играл, радовал зрелищностью и не зря считался народной командой (одной из нескольких так точно), а сейчас что произошло? За 3 последних матча 0 голов, снова проиграли «Арсеналу» и теперь уже 13-е – давненько не было такого! Если конкретнее, то 11-ми по итогу чемпионата были в позапрошлом сезоне, а с 2020/21 не поднимались выше 15. Второй круг только начинается и впереди 18 матчей с теми же командами, только в обратном порядке. Получается могут проиграть еще парочку игр, а дальше пойдет? В игре с «Арсеналом» защита «Брайтона» выглядела очень жалко, потому говорить о каком-то позитиве, пока «Чайки» сами не продемонстрируют на поле шикарную игру. Заболел Митома, все еще в сборной Балеба. Остальные в строю и готовы выйти на поле в 19-м туре.

«Брайтон» хоть и в гостях, но все равно фаворит (на победу 2.14). «Вест Хэму» явно очень плохо, с составом не все так хорошо, да и защита обеих команд настолько плохая, что ТБ2.5 (1.71) тоже может быть, за единственным исключением: при желании откатают и на ТМ2.5 (2.10), что конечно же вряд ли.

30.12. 21:30. «Ноттингем Форест» – «Эвертон». Тотал больше 2.5 за 2.25

На «Сити Граунд» 30 декабря в 21:30 пройдет очень интересная игра. Майкл Оливер будет главным арбитром и это хороший выбор.

«Ноттингем Форест» проиграл очередной матч, но можно сказать что лишь тайм – в игре с «Манчестер Сити» крайне грамотно оборонялись весь первый тайм в стиле «ни вам не дадим, ни самим ничего не надо». 0 ударов в створ, 0 угловых – это у «МанСити» если что. Однако на второй выйти забыли в очередной раз и собственно получили. Если бы не Джон Виктор и его сэйвы, вряд ли ушли б со счетом 1-2. Но и это не должно радовать, потому как 0 очков ничем не оправдать. Зона вылета очень рядом, забили 18 и пропустили 28 голов. Травмированы все те же, как и моменты не используют тоже (привет Гиббс-Уайт).

«Эвертон» после убедительной победы как раз над «Ноттингем Форест», не забил ни единого гола. Это вряд ли связано с каким-то проклятием со стороны «Лесников», но если «Челси» и «Арсенал» соперники достаточно серьезные, то с «Бернли» видимо забыли, кто фаворит. В общем, эти серии надо прерывать, выигрывать и забивать. В небольшом отпуске Джек Грилиш и непонятно за что ему такое в такой трудный период – некоторые источники пишут, что он болеет. В стрип-клубах с Кайлом Уокером? Так бы всем болеть, но «Эвертону» и Дэвиду Мойесу виднее, может на матч уже и вызвал. Дьюсбери-Холл все еще недоступен и врачи не могут назвать окончательную дату его возвращения – вот это потеря достаточно серьезная, чего уж говорить. Остальные могут играть и даже опровергли слухи о повреждении Миколенко.

Как и в прошлой игре, «Ноттингем Форест» считается фаворитом: на победу 2.14 против 3.66 «Эвертона». Сложно сказать, кто победит и скорее всего стоит ждать ничью, но с ТБ2.5 за 2.25 – хочется, чтобы было красиво, а не 0:0.

30.12. 21:30. «Челси» – «Борнмут». Победа Челси за 1.58

«Стэмфорд Бридж» ждет всех поклонников футбола в 21:30 этого вторника. Главный арбитр матча Сэмюэл Бэрротт.

«Челси» в очередной раз проиграл и если кого-то утешит, то великолепной «Астон Вилле». Фанатам «Аристократов» точно все равно, ведь опять проиграли и вместо такого близкого ранее чемпионства, теперь будут отбиваться от конкурентов за 4-5 место. Как-то слишком резкий перепад, хотя в АПЛ и не такое бывало. «Челси» надо улучшать турнирное положение, хотя еще в обеих английских кубках играть, да и Лига чемпионов уже 21 января – чересчур насыщенный график! Потерь нет, но все равно игра команды не радует. Травма Палмера несколько замедлила его форму, Мойзес Кайседо вернулся, но кроме трех желтых за 3 матча ничем особо и не отметился, а всех остальных все-таки скорее всего сглазили фанаты «Барселоны». Только двух Педро: Нету и Жоао, ничего не волнует кроме результата. Ну и Рис Джеймс еще очень хорош, если бы не сглазить.

«Борнмут» продолжает скатываться вниз и уже все коршуны начали слетаться над базой команды, чтобы утащить лидеров команды прямо зимой. Слухов очень много, правда против провальной игры с «Брентфордом» в прошлом туре и выделить особо некого: Семеньо, да Кук со Смитом и все. Как-то сильно сдал «Борнмут» и это вообще не может не радовать фанатов. Некогда крепкая команда стремительно летит вниз и только благодаря более унылой игре конкурентов может пока быть спокойной по поводу турнирного положения. Статистика все подтверждает: 27 забили, 33 пропустили – первое достигли в основном на старте турнира, а вот второе как раз не так и давно. Есть ли возможность улучшить ситуацию? Скорее всего продажа Семеньо способна даже помочь, ведь на 60+ можно прикупить интересных игроков из Чемпионшипа, усилив состав. Пока же с теми кто есть и в бой.

«Борнмут» исчерпал себя в 2025-м и выглядит очень уставшим. Поэтому победа «Челси» за 1.58 весьма реальна, как и ТБ3 (1.81). Есть место сенсации? «Борнмут» уже не тот, а «Челси» вряд ли захотят вот так просто снова потерять очки.

30.12. 22:15. «Арсенал» – «Астон Вилла». Тотал больше 2.5 за 1.84

На стадионе «Эмирейтс» уже 30 декабря в 22:15 состоится битва всего 19 тура, да и возможно концовки года в целом! Даррену Инглэнду выпало непростое задание следить за порядком в таком матче, но он готов.

«Арсенал» готов к битве за честь, вендетту и первое место. За чемпионство говорить рано, ведь у претендентов немало разных задач, потому одной игрой не обойтись. «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в начале декабря и удивил общественность. Сейчас уже все оправдано, учитывая шикарнейшую игру «Вилланов». После того снова пошла победная серия и лишь в одном матче хватало вопросов, которые все же решили. Фанатам интересной статистики посвящается: в четырех последних играх лучший бомбардир «Канониров» сеньор Автогол! На его счету 4 голов, а это больше чем у «Эвертона» за 4 матча, «Вулверхэмптона», «Эвертона» и даже «Брайтона» с «Тоттенхэмом»! Даже Тиаго Игор не забил ни единого. Шутки шутками, но пока «Арсеналу» очень везет и это нравится фанатам команды. У «Канониров» под вопросом только Калафьори и Тимбер, а остальные, в том числе и Автогол, готовы побеждать.

«Астон Вилла» не имеет сторонней помощи и буквально зубами выгрызает свои победы. Команда идет на серии 10 выигрышей подряд и это лучше всех в Европе, где почти везде гуляют и отдыхают. Повторить достижение «Вилланов» могут «Барселона» и «Ланс», но уже в 2026-м. На 19-й тур не выйдут на поле: Баркли, Гессанд, Камара и Кэш. Главное, чтобы появились Уоткинс, Роджерс и Буэндия, ведь прямо сейчас это одна из лучших линий нападения. Эмилиано Мартинес тоже перестал жаловаться на травму спины и с удовольствием выходит на поле – а ведь почти Тер Штегена подписали, который даже вроде был не против уйти из «Барселоны». В общем, хочется уже поскорее посмотреть игру, а не расписывать дифирамбы разным игрокам!

Максимально удивляет предложение БК по этому матчу: победа «Арсенала» за 1.5, а «Астон Виллы» 7.0! ТБ2.5 можно забрать за 1.84, ведь голы точно будут, но скорее всего обойдется без автоголов. Любимый счет «Вилланов» 2:1, это так, для размышлений.

30.12. 22:15. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Фора Ман Юнайтед (-1.5) за 1.96

Еще одна игра состоится 30 декабря в 22:15 на «Олд Траффорд». Главный арбитр матча Томас Брамэлл.

Что ж, очередной шанс для «Манчестер Юнайтед» начать ту самую великую серию для волосатого фаната Фрэнка Илетта! Первая победа уже есть, а победить «Вулверхэмптон» скорее всего будет не так сложно. У Бруну Фернандеша подтвердилась травма бедра и если он вернется к игре с «Манчестер Сити», будет очень хорошо. По-прежнему удивляет Шешко и Зиркзее, которые мало того, что моментов голевых имеют маловато, так еще и реализовывать их вообще не желают: промахиваются по мячу, отдают непонятные передачи – что с этими нападающими? Маунт тоже никак не найдет себя и должен был подстраховать Фернандеша, но это точно не получится. Доргу хорошо зарядил в матче с «Ньюкаслом» и потеря Майну уже не смотрится серьезной. В общем, какая-никакая гармония в МЮ есть.

«Вулверхэмптон» пробил очередное дно и стал первой, единственной и неповторимой командой, которая за 123 года в высшем дивизионе ни разу не победила в первом круге, а именно за 18 матчей. Также антирекорд и набранные очки: всего их 2. Стоило вспомнить Бельгарда, как он получил серьезную травму, а Андре пропустит игру из-за дисквалификации. Агбаду и Чирева в сборных. Кому интересно, Жозе Са остался единственным португальцем в основе, а остальные травмированы. Кто помнит состав из 7+ игроков из Португалии? Сейчас «Вулверхэмптону» пусть и 11 игроков из Гренландии будет, но если они помогут побеждать. Нынешний состав на победы не способен, как не тасуй линии.

Конечно же МЮ фаворит в этом матче и кэф на победу 1.36 просто потому, что сейчас редко когда в футболе можно встретить 1.05-1.15, как несколько лет назад. ТБ2.5 за 1.58 тоже можно забирать, как и Ф1(-1.5) на «Манчестер Юнайтед» за 1.96.

01.01. 19:30. «Кристал Пэлас» – «Фулхэм». Победа Кристал Пэлас за 2.16

Один из первых матчей 2026 года в АПЛ состоится на «Селлхерст Парк» в 19:30. Судить будет Тони Харрингтон.

После очень крутого старта сезона, «Кристал Пэлас» почему-то решили добавить огонька сезону и 5 матчей подряд в разных турнирах добыли только 1 ничью, причем с самым легким соперником – КуПС в Лиге Конференций. В EFL уже не играют, потому как проиграли «Арсеналу». В АПЛ тоже 3 поражения подряд и куда же делась та команда, которая без проблем брала трофеи и побеждала сильных соперников? Хороший старт пока позволяет оставаться в первой десятке, хотя статистика подпорчена: 21:20. Еще одна интересная фишка «Пэлас» – о них почти не говорят, если не брать во внимание Марка Геи. Ах-да, Матета уже 7 матчей не забивает и вроде пора уже это исправить.

«Фулхэм» тоже особо к себе внимание не привлекает, хотя в последнее время играют любимые 1:0 и уже хорошо. «Дачники» даже с этим весьма популярным счетом забили больше «Кристал Пэлас» 25 голов, но и пропустили 26. В АПЛ уже есть три победы подряд и это 10-е место, с возможностью двигаться дальше. Рауль Хименес забил свой четвертый гол, но пока не стал лучшим бомбардиром команды – №1 пока Харри Уилсон, у которого феноменальные 5 голов и 4 ассиста. Для команды уровня «Фулхэма» показатель отличный, а если б и другие так старались, «Дачники» стабильно входили б в топ-7 однозначно.

Несмотря на все заслуги и хорошую игру «Фулхэма», фаворитом считается все же «Кристал Пэлас»: на их победу БК дает 2.16, а на «Дачников» 3.33. Три игры подряд победа именно за «Пэлас», серию можно продлить.

01.01. 19:30. «Ливерпуль» – «Лидс». Тотал больше 3 за 2.05

Второй стартовый матч нового года в АПЛ, состоится тоже в 19:30, но уже на «Энфилд Роуд». Судить дебоширов будет Крис Кавана.

«Ливерпуль» постепенно выходит из кризиса и уже становится просто смешно, вспоминая те детские обиды Салаха, его интервью и вообще всю ситуацию. Как и говорили многие эксперты: нужно время и разберутся. Правда пока Мохаммед на Кубке Африки и неизвестно, как все завершится по итогу – вроде бы не должно быть скандалов. Пока нету Мо, феерит Экитике и наконец-то свои минуты получает Федерико Кьеза. 6 матчей подряд мерсисайдцы не проигрывают и это уже достойный задел. «Ливерпуль» уже 4-й, а статистика напоминает какого-то знатного бойца из Бундеслиги, который мощно бьет и сам получает немало: 30:26. Первый гол забил Флориан Вирц, былую форму возвращает Фримпонг и на этот «Ливерпуль» уже можно смотреть.

А «Лидс» то каков в последнее время! Доминик Кальверт-Льюин забил 7 голов в последних 6 матчах, в декабре ни разу не проиграли, забив 12 голов за 5 игр и пропустили 7. Развеселый футбол присущ новому «Лидсу» и это скорее всего плюс, чем минус. Почему? «Астон Вилла», идущая третьей забила 29, а «Павлины» 25, хотя они 16-е! Пропустили 32 – защита не очень, стоит признать. Недолго отсутствовал Нмеча, хорошо играют Окафор, Эронсон, Танака и Стах.

В прошлый раз «Лидсу» удалось остановить «Ливерпуль» (3:3), хоть и было сложно. Перед этим был разнос «Павлинов» 1:6 и потому ТБ3 (2.05) смотрится уверенно. Даже ТБ4, а это уже 3.9.

01.01. 22:00. «Брентфорд» – «Тоттенхэм». Тотал больше 2.5 за 1.86

Лондонское дерби состоится 1 января в 22:00 на «Брентфорд Комьюнити». Главный арбитр Эндрю Мэдли, который в игре «Ньюкасла» с «Челси» показал 9 желтых карточек.

Эта игра тоже вряд ли будет менее интригующей, ведь обеим командам надо очки. «Брентфорд» в прошлом туре развалил «Борнмут» ногами Кевина Шаде. Хорошая игра, которая не обошлась без конфуза имени Петровича и защиты – Игор Тиаго оторвался от соперника и пробил, вратарь справился, но хвала небесам на помощь пришел защитник, который с двух ног пробил тоже в голкипера и соорудил автогол. Выглядит больше смешно, чем грустно, но как посмотреть. Вот и еще интересный момент: в первом тайме преимущество «Брентфорда» было не самое внушительное, но 2 гола забили – во втором тотальный перевес был на стороне «Борнмута»! Правда «Пчелы» справились, Егора Ярмолюка определили одним из лучших игроков матча и жаль, что не главным. Против хет-трика Шаде не пойти, да и уже в анонсе было указано – именно эта связка может делать вещи: Кит Эндрюс подсмотрел?

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне совсем не тот. Ладно игра так себе и вместо еврокубков больше претендуют на 13-15 место, но нету привычных скандалов, конфликтов и прочего – слишком уж все спокойно! Таких «Шпор» видеть необычно, но и «Вулверхэмптон» когда-то побеждал. Жаль пока лондонцы не могут собраться полным составом, как когда-то «Ливерпуль», страдающий от травм и дисквалификаций. Пусть уже Мэддисон и Кулуссевски появляются на поле, а то многие забыли, как они вообще выглядят. Пока надежда на Ришарлисона, Кудуса, Палинью и Джонсона.

«Брентфорд» фаворит в этой игре, что весьма интересно: 2.22 на победу, против 3.0 «Тоттенхэма». «Шпоры» не станут отсиживаться в обороне и точно пойдут вперед, ведь очки надо, очень сильно. Потому можно брать ТБ2.5 за 1.86.

01.01. 22:00. «Сандерленд» – «Манчестер Сити». Тотал желтых карточек больше 3.5 за 2.10

Последний матч 19 тура состоится тоже в 22:00 1 января на «Стэдиум оф Лайт». Судить будет Джерред Джиллетт.

«Сандерленд» продолжает справляться без своего африканского легиона, хоть и получается очень трудно. Для подстраховки вызвали Тимура Тутерова из молодежки – за U-21 команду играет достаточно уверенно, очень хотелось бы видеть его против «Лидса». С «Манчестер Сити» вряд ли выйдет, ведь здесь кого уже не выпускай, все равно будет крайне трудно. «Черные коты» уже седьмые, хотя пока 28 очков и статистика 20:18 смотрятся весьма неплохо. Бробби в роли центрфорварда никакущий, Ле Фе не оправдывает ожиданий, а Гертрюйда на позиции опорника – та ну не надо так! Правда Реджис Ле Брис крутится, как может, потому винить его незачем.

У «Манчестер Сити» существенных проблем с составом нет, да и откуда им взяться. «Горожане» впечатлились достижением «Астон Виллы» и уже зарядили 8 побед подряд, потому скорее всего в этом сезоне может быть не одна мощная выигрышная серия. Очень важно, чтобы «Астон Вилла» справилась с «Арсеналом» и тогда уже на морально-волевых «Манчестер Сити» сможет сокрушить любого соперника. Прекрасно разыгрался Шерки, стабильны Холанд, Бернарду и Фоден, а Нуньеш, Рейндерс и О’Райли хоть особо и не на виду, но приносят максимальную пользу. Очередной семейный коллектив имени Хосепа Гвардиолы, да и только!

Победу «Манчестер Сити» можно забрать с коэффициентом 1.42 – достойный вариант, ведь могло быть и 1.01: «Сандерленд» для «Горожан» никакой не криптонит, особенно с такими потерями в составе. Также интересно посмотреть за угловыми (ТБ9.5 – 1.75) и карточками (ТБ3.5 – 2.10).

Статистический раздел

В 18-м туре было забито всего 22 гола и 90% матчей завершились в борьбе и с обычным счетом в один гол разницы. Только «Брентфорд» выиграл разгромно 4:1, а «Бернли» с «Эвертоном» скатали унылые 0:0, которые для нынешнего сезона не редкость. Среднее число голов за тур 2.2, но как-то маловато круглых пересекло линию ворот, учитывая напор и уровень конкуренции в АПЛ. Как обычно, фанатам футбола всегда мало и угодить всем не удастся, потому стоит глянуть, как же цифры влияют на результаты. Как обычно, стоит начать с команд:

Владение мячом: «Ливерпуль» (58.5%), «Арсенал» (56.8%), «Манчестер Сити» (56.6%).

Желтые/красные карточки: «Тоттенхэм» (46/2), «Челси» (40/4), «Борнмут» (44/1).

Удары за игру: «Манчестер Юнайтед» (16.2), «Ливерпуль» (15.1), «Арсенал» (15).

Точность паса: «Манчестер Сити» (88.2%), «Челси» (86.3%), «Ливерпуль» (86%).

Лучшим бомбардиром остается Эрлинг Холанд с 19 голами, а следом идет Игор Тиаго (11). Пока все занимались непонятно чем, прибавил Семеньо и теперь у него 9 забитых мячей. Лучших ассистентов стало уже 2, к Бруну Фернандешу присоединился Райан Шерки и у обеих по 7 ассистов. То ли еще будет, уже в 2026 году!

Таблица чемпионата Англии 2025/26