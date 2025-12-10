Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 02:12 | Обновлено 10 декабря 2025, 02:46
УАФ начала серию тренерских семинаров для по методологии академии Ман Сити

Это попытка предоставить украинским тренерам доступ к современным подходами

УАФ начала серию тренерских семинаров для по методологии академии Ман Сити
УАФ

Украинская ассоциация футбола совместно с региональными ассоциациями начала масштабную образовательную программу – серию семинаров «Философия и методология академии Манчестер Сити». Проект призван предоставить украинским тренерам доступ к современным подходам, которые лежат в основе работы одной из самых прогрессивных футбольных академий мира.

Семинары будут проходить в каждом регионе Украины. Тренеры смогут ознакомиться с принципами построения тренировочного процесса в клубных академиях, получить практические инструменты для развития юношеского и девичьего футбола на местном и национальном уровнях. Для участия достаточно обратиться в региональную ассоциацию футбола в своей области.

Программа семинаров является продолжением сотрудничества между УАФ и Манчестер Сити, которое было официально закреплено летом 2024 года. Напомним, что в январе этого года 20 украинских тренеров прошли стажировку в структуре английского клуба. Отбор был открытым – заявку мог подать каждый желающий, кто имел тренерскую лицензию УЕФА категории С, В или А и опыт работы с детско-юношескими командами.

Во время стажировки украинские тренеры получили возможность погрузиться в философию Манчестер Сити: посетили тренировочные базы академии и первой команды, ознакомились с методологией развития футболистов и структурой тренировочного процесса. Теперь специалисты передают эти знания в украинских регионах.

Показательным стал семинар, который состоялся в Днепре. Тренеры, организаторы и представители УАФ сосредоточили внимание не на наборе упражнений, а на философии, которая стоит за методикой Манчестер Сити. Участники отметили, что семинар помог посмотреть на процесс не глазами зрителей, а глазами специалистов, которые должны понимать, что именно они строят.

Член Комитета детско-юношеского футбола УАФ Богдан Городнюк: «Мы хотим донести до тренеров понимание того, каким должен быть современный специалист: каким должен быть его профессиональный профиль, как он должен относиться к детям и как правильно с ними работать. Один из ключевых принципов философии Манчестер Сити – это развитие футболистки или футболиста. Именно развитие, а не победа в отдельном матче является главным результатом. Задача тренера – создать благоприятные условия, при которых ребенок может постепенно вырасти и достичь высокого профессионального уровня».

Один из участников семинара, тренер Владимир Приземлин: «Некоторые элементы для моих воспитанников пока что сложны в выполнении, но этот подход действительно работает. Это по-настоящему очень круто – иметь возможность посмотреть, обменяться опытом, перенять определенные методики и применять их в повседневной работе».

Украинская ассоциация футбола Манчестер Сити семинар тренеры тренерские курсы Богдан Городнюк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
