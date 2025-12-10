Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо: «Не думаю, что должен попасть в сборную любой ценой»
Польша
10 декабря 2025, 02:02 |
Экс-игрок Динамо: «Не думаю, что должен попасть в сборную любой ценой»

Максим Хлань – о вызове в сборную Украины

УАФ. Максим Хлань

Полузащитник «Гурника» Максим Хлань поделился мыслями о возможном вызове в национальную команду Украины. Футболист подчеркивает, что не стремится попасть в сборную любой ценой, но ежедневно работает, чтобы привлечь внимание тренерского штаба.

«Я делаю все, чтобы получить вызов в сборную Украины, но не думаю, что должен там быть любой ценой. Общаюсь ли я с тренером? Пока что очень редко. Конкретики нет.

Я очень хотел бы получить вызов, но должен сам это заслужить», – отметил воспитанник «Динамо».

В этом сезоне в активе Хланя 14 матчей, три гола и две результативные передачи.

vitaha33
Не бачив його гри давно, але він має ту ізюминку, за яку варто взяти в збірну, заради загострення гри... 
