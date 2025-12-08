Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 21:18
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Заховайло об и.о. главного тренера киевлян

Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мыслями об и.о. наставника киевлян Игоря Костюка.

«Много дискуссий по поводу назначения нового главного тренера «Динамо» Киева. Кто-то верит в него, кто-то нет. И это нормально. К сожалению, простого объяснения для болельщиков никто не предложил. Какова миссия нового главного тренера? Надо анализировать и переосмысливать самостоятельно.

Потому что есть очевидный факт, что в кубках Европы и практически в чемпионате Украины борьба за чемпионат пропущена. Ему было дано задание стать каскадером.

В разгар чемпионата только бесстрашный человек может привлекать в команду столько молодежи. А на самом деле риск огромен. Он заслуживает максимальной поддержки болельщиков за это мужество», – сказал Заховайло.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Вячеслав Заховайло
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Gargantua
начал он с того, что показал себя как раз трусом. А уже после позора в матче с Полтавой наконец сделал то, что надо было сделать с самого начала. И что было логично.
Ответить
+1
