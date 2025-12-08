Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мыслями об и.о. наставника киевлян Игоря Костюка.

«Много дискуссий по поводу назначения нового главного тренера «Динамо» Киева. Кто-то верит в него, кто-то нет. И это нормально. К сожалению, простого объяснения для болельщиков никто не предложил. Какова миссия нового главного тренера? Надо анализировать и переосмысливать самостоятельно.

Потому что есть очевидный факт, что в кубках Европы и практически в чемпионате Украины борьба за чемпионат пропущена. Ему было дано задание стать каскадером.

В разгар чемпионата только бесстрашный человек может привлекать в команду столько молодежи. А на самом деле риск огромен. Он заслуживает максимальной поддержки болельщиков за это мужество», – сказал Заховайло.