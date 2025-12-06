Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Динамо дали понять, какой тренер необходим клубу

Заховайло рассказал, какого тренера нужно искать киевлянам

Динамо дали понять, какой тренер необходим клубу
ФК Динамо

Известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло рассказал, какого тренера нужно искать руководству «Динамо».

«Очевидно, что «Динамо» прежде всего крайне необходима какая-то творческая мысль. Должен быть какой-то специалист, который способен зацепиться за ту или иную идею, а уже потом думать о каком-то усилении и всех остальных вещах», – сказал Заховайло.

Игорь Костюк стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки тренера.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
