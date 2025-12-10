У Тоттенхэма к тренировкам после травмы вернулся известный хавбек

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 декабря 2025, 03:07 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:14
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил восстановиление Джеймса Мэддисона

Тоттенхэм

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил процесс восстановления после травмы колена для хавбека Тоттенхема Джеймса Мэддисона:

«Мэддисон уже на поле. Появились фото с тренировок Тоттенхема, на которых видно, что Мэддисон уже работает на поле.

Это абсолютно нормальная практика – находясь на 4–5 месяце реабилитации после пластики крестов, при условии что восстановление идёт по плану. Конечно же, пока речь идёт исключительно об индивидуальной работе и мониторинге GPS, чтобы набирать соответствующие фитнес-показатели.

Хотя игрок и будет выполнять обычную работу, вроде бега по прямой или ускорений и остановок, этот приём имеет важную психологическую цель. Таким решением Мэддисона возвращают в привычную рутину, в коллектив и подключают к экосистеме команды. Всем известно, что самой большой проблемой для игрока с длительной травмой является изоляция.

Раннее подключение к команде даёт такой желанный психологический буст, ведь игрок приезжает на базу вместе с командой, завтракает, переодевается, выходит на поле, проходит процедуры и обедает после тренировки – всё это в коллективе. Просто во время тренировки он делает свою простую индивидуальную работу отдельно. Впереди ещё много месяцев восстановления».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
