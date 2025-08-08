Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортивный врач: Мэддисон пропустит больше времени, чем прогнозируется
Англия
08 августа 2025, 05:31 | Обновлено 08 августа 2025, 07:07
По мнению Бабелюка, хавбек Тоттенхэма проведет вне игры 8–10 месяцев, а не 6–7

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил сроки восстановления хавбека «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона после травмы колена, которую он получил в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1):

«У Джеймса Мэддисона – разрыв передней крестообразной связки. Журналисты прогнозируют 6–7 месяцев восстановления, но я с уверенностью могу сказать, что этот период будет дольше. Здесь нужно ориентироваться на 8–10 месяцев.

Таким образом, скорее всего, если мы и увидим Мэддисона в этом сезоне, то только на его завершающих этапах.

В современной реабилитации уже давно ничего не определяется датами в календаре. Все зависит от того, как игрок будет реагировать на нагрузки и как быстро достигать поставленных целей в реабилитации.

Учитывая уровень игрока, его ценность для клуба, игру за сборную Англии и будущие годы карьеры, никто точно не будет спешить с его возвращением. Много внимания будет уделено профилактике рецидива или других травм, которые могут возникнуть на ранних этапах после возвращения».

Тоттенхэм товарищеские матчи травма чемпионат Англии по футболу травма колена Английская Премьер-лига Джеймс Мэддисон Дмитрий Бабелюк Тоттенхэм - Ньюкасл
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
