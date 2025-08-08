Спортивный врач: Мэддисон пропустит больше времени, чем прогнозируется

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил сроки восстановления хавбека «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона после травмы колена, которую он получил в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1):

«У Джеймса Мэддисона – разрыв передней крестообразной связки. Журналисты прогнозируют 6–7 месяцев восстановления, но я с уверенностью могу сказать, что этот период будет дольше. Здесь нужно ориентироваться на 8–10 месяцев.

Таким образом, скорее всего, если мы и увидим Мэддисона в этом сезоне, то только на его завершающих этапах.

В современной реабилитации уже давно ничего не определяется датами в календаре. Все зависит от того, как игрок будет реагировать на нагрузки и как быстро достигать поставленных целей в реабилитации.

Учитывая уровень игрока, его ценность для клуба, игру за сборную Англии и будущие годы карьеры, никто точно не будет спешить с его возвращением. Много внимания будет уделено профилактике рецидива или других травм, которые могут возникнуть на ранних этапах после возвращения».