Лига чемпионов
09 декабря 2025, 22:36 |
ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

В среду, 10 декабря, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Команды подходят к встрече в хороших позициях: «Реал» набрал 12 очков в пяти турах, а «Сити» отстает всего на два балла, что добавляет матчу особой интриги.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Хаби Алонсо и Пепа Гвардиолы.

