Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Байер
10.12.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 09:57 | Обновлено 10 декабря 2025, 09:58
15
0

Байер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2025, 09:57 | Обновлено 10 декабря 2025, 09:58
15
0
Байер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря, в очередном туре основного раунда Лиги чемпионов, между собой сыграют Байер – Ньюкасл. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Байер

«Фармацевты» в текущем сезоне не могут похвастаться стабильностью, хотя в целом, дела у них идут неплохо. В этой лиге чемпионов Байер тяжело раскачивался, набрав всего два очка в трех матчах, но потом, две победы кряду существенно поправили турнирное положение. Свой последний матч команда сенсационно выиграла на выезде у самого Манчестер Сити – 2:0, выдав отличную игру.

Пока «фармацевты» идут на 17-й строчке в турнирной таблице, так что шансы на плей-офф хорошие. Единственное поражение в этой Лиге чемпионов было дома от ПСЖ – 2:7.

В чемпионате клуб идет четвертым, но находится на серии из двух поражений. Также Байер продолжает борьбу в Кубке Германии, где недавно одолел сильную Боруссии Дортмунд в гостях – 1:0, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира. Много игроков не смогут выйти на поле в этом матче, травмированы Фернандес, Гимальдо, Лукас, Паласиос, Сарко, Тап, не сыграют Хоффман и Терье.

Ньюкасл

«Сороки» тоже пытаются везде успеть, но не все у них получается. В Лиге чемпионов у команды 3 победы при двух поражениях. Ньюкасл начал с домашнего проигрыша Барселоне – 1:2, потом выиграли три матча кряду, а в последнем туре проиграли на выезде Марселю – 1:2.

Есть проблемы в чемпионате, где команда слабо начала, а теперь пытается наверстать упущенное. Сейчас клуб набрал неплохой ход в АПЛ, сумев взять 10 очков в четырех противостояниях. Пока Ньюкасл только на 12 строчке в турнирной таблице, хотя все поправимо, так как отставание от первого квартета составляет всего четыре очка. У «сорок» тоже много кадровых потерь, не смогут сыграть: Эшби, Ботман, Гиллеспи, Крафт, Ласселс, Осула, Поуп, Радди, Триппьер.

Личные встречи

Клубы пересекались всего раз, в далеком 2003 году, в группе Лиги чемпионов, тогда оба матча с одинаковым счетом 3:1 выиграл Ньюкасл, за английский клуб хет трик в домашнем матче оформил легендарный Алан Ширер.

Прогноз

Ожидаю сложного и непредсказуемого матча прямых конкурентов.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2,94 для Карабаха и 2,34 для Аякса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Небольшой перевес здесь отдают гостям, хотя я жду футбола на три результата. Считаю перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Байер
10 декабря 2025 -
22:00
Ньюкасл
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Байер Ньюкасл Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 5
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере
Бокс | 09 декабря 2025, 11:35 0
Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере
Бывший соперник Усика уничтожил британца и одержал 25-ю победу в карьере

Майкл Хантер брутально нокаутировал британца Эли Франкема в четвертом раунде

Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09.12.2025, 11:59
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 09.12.2025, 19:10
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2025, 09:45
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Когда играют Реал и Ман Сити? Все прогнозы на 6-й тур Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 14
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем