10 декабря, в очередном туре основного раунда Лиги чемпионов, между собой сыграют Байер – Ньюкасл. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Байер

«Фармацевты» в текущем сезоне не могут похвастаться стабильностью, хотя в целом, дела у них идут неплохо. В этой лиге чемпионов Байер тяжело раскачивался, набрав всего два очка в трех матчах, но потом, две победы кряду существенно поправили турнирное положение. Свой последний матч команда сенсационно выиграла на выезде у самого Манчестер Сити – 2:0, выдав отличную игру.

Пока «фармацевты» идут на 17-й строчке в турнирной таблице, так что шансы на плей-офф хорошие. Единственное поражение в этой Лиге чемпионов было дома от ПСЖ – 2:7.

В чемпионате клуб идет четвертым, но находится на серии из двух поражений. Также Байер продолжает борьбу в Кубке Германии, где недавно одолел сильную Боруссии Дортмунд в гостях – 1:0, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира. Много игроков не смогут выйти на поле в этом матче, травмированы Фернандес, Гимальдо, Лукас, Паласиос, Сарко, Тап, не сыграют Хоффман и Терье.

Ньюкасл

«Сороки» тоже пытаются везде успеть, но не все у них получается. В Лиге чемпионов у команды 3 победы при двух поражениях. Ньюкасл начал с домашнего проигрыша Барселоне – 1:2, потом выиграли три матча кряду, а в последнем туре проиграли на выезде Марселю – 1:2.

Есть проблемы в чемпионате, где команда слабо начала, а теперь пытается наверстать упущенное. Сейчас клуб набрал неплохой ход в АПЛ, сумев взять 10 очков в четырех противостояниях. Пока Ньюкасл только на 12 строчке в турнирной таблице, хотя все поправимо, так как отставание от первого квартета составляет всего четыре очка. У «сорок» тоже много кадровых потерь, не смогут сыграть: Эшби, Ботман, Гиллеспи, Крафт, Ласселс, Осула, Поуп, Радди, Триппьер.

Личные встречи

Клубы пересекались всего раз, в далеком 2003 году, в группе Лиги чемпионов, тогда оба матча с одинаковым счетом 3:1 выиграл Ньюкасл, за английский клуб хет трик в домашнем матче оформил легендарный Алан Ширер.

Прогноз

Ожидаю сложного и непредсказуемого матча прямых конкурентов.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2,94 для Карабаха и 2,34 для Аякса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Небольшой перевес здесь отдают гостям, хотя я жду футбола на три результата. Считаю перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.