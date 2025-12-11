В среду, 10 декабря 2025 года, в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал на своем поле английский «Ньюкасл». Матч на «БайАрене» получился напряженным и результативным, завершившись боевой ничьей 2:2.

Леверкузенцы вышли вперед после автогола Бруну Гимараеша, однако гости сумели переломить ход встречи: Антони Гордон реализовал пенальти, а затем Льюис Майли вывел «сорок» вперед.

Тем не менее «Байер» спасся от поражения – на 88-й минуте Алехандро Гримальдо точным ударом сравнял счет.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Байер – Ньюкасл – 2:2

Голы: Гимараеш, 13 (автогол), Гримальдо, 88 – Гордон, 51 (пен.), Майли, 74

Видео голов и обзор матча