  4. Байер – Ньюкасл – 2:2. Аптекари спасаются. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Байер
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 2
Ньюкасл
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 05:27 | Обновлено 11 декабря 2025, 05:31
Байер – Ньюкасл – 2:2. Аптекари спасаются. Видео голов и обзор матча

На 88-й минуте Гримальдо сравнял счет

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря 2025 года, в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Байер» принимал на своем поле английский «Ньюкасл». Матч на «БайАрене» получился напряженным и результативным, завершившись боевой ничьей 2:2.

Леверкузенцы вышли вперед после автогола Бруну Гимараеша, однако гости сумели переломить ход встречи: Антони Гордон реализовал пенальти, а затем Льюис Майли вывел «сорок» вперед.

Тем не менее «Байер» спасся от поражения – на 88-й минуте Алехандро Гримальдо точным ударом сравнял счет.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Байер – Ньюкасл – 2:2

Голы: Гимараеш, 13 (автогол), Гримальдо, 88 – Гордон, 51 (пен.), Майли, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер), асcист Ибрагим Маза.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл), асcист Алеш Гарсия.
