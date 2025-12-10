Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между немецким «Байером» и английским «Ньюкаслом».

Игра состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась ничейным счетом 2:2.

Ничью «фармацевтам» принес удар Алехандро Гримальдо на 88-й минуте встречи.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Байер – Ньюкасл – 2:2

Голы: Гимараеш, 13 (автогол), Гримальдо, 88 – Гордон, 51 (пен.), Майли, 74

