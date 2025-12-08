Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 декабря 2025, 21:53
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины

Не стало Валентина Луценко...

Валентин Луценко

На 76-м году жизни ушел из жизни известный футбольный тренер Валентин Луценко. Специалист в течение 1994–2004 годов работал с юношескими сборными Украины разных возрастных групп, внеся значительный вклад в развитие молодежного футбола.

«В свое время Валентин Трофимович приложил руку к становлению многих талантливых отечественных игроков, среди которых были Андрей Воронин, Максим Калиниченко, Дмитрий Чигринский, Виталий Лисицкий... Церемония прощания с наставником состоится на Байковом кладбище во вторник, 9 декабря», – сообщает пресс-служба УАФ.

Луценко является воспитанником «Динамо». Выступал за такие команды как СКА Львов, «Луцк», «Шахтер» Кадиевка, «Локомотив» Винница и «Авангард» Ровно.

