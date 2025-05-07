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  4. Голкипер Динамо признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с Барсой
Лига чемпионов
07 мая 2025, 20:51 |
1222
0

Голкипер Динамо признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с Барсой

Руслан Нещерет вспомнил встречу с «Барселоной»

07 мая 2025, 20:51 |
1222
0
Голкипер Динамо признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с Барсой
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет вспомнил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 с «Барселоной» (1:2). Тогда украинский вратарь выдал выдающийся матч, совершив аж 12 сейвов.

«Ко мне после этого матча подошел Марк-Андре тер Штеген и сказал: «Ты такой молодой вратарь и выдал такой матч, это действительно грандиозно. Я запомнил этот разговор на всю жизнь», – рассказал Нещерет.

Ранее Нещерет установил личный рекорд сейвов в УПЛ. В недавнем матче с «Кривбассом» Нещерет совершил восемь сейвов.

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Марк-Андре тер Штеген Динамо Киев Барселона Руслан Нещерет Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: ВДинамо
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