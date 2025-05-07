Голкипер Динамо признался, о чем говорил с тер Штегеном после игры с Барсой

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет вспомнил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 с «Барселоной» (1:2). Тогда украинский вратарь выдал выдающийся матч, совершив аж 12 сейвов.

«Ко мне после этого матча подошел Марк-Андре тер Штеген и сказал: «Ты такой молодой вратарь и выдал такой матч, это действительно грандиозно. Я запомнил этот разговор на всю жизнь», – рассказал Нещерет.

Ранее Нещерет установил личный рекорд сейвов в УПЛ. В недавнем матче с «Кривбассом» Нещерет совершил восемь сейвов.