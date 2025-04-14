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  4. 8 сейвов. Основной вратарь Динамо установил личный рекорд в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 16:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:49
1202
0

8 сейвов. Основной вратарь Динамо установил личный рекорд в УПЛ

Матч против «Кривбасса» стал памятным для Руслана Нещерета

14 апреля 2025, 16:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:49
1202
0
8 сейвов. Основной вратарь Динамо установил личный рекорд в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Основной вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

12 апреля столичный клуб на выезде переиграл команду «Кривбасс» из Кривого Рога – 2:0.

Руслан вышел в стартовом составе «Динамо» и оформил в течение поединка восемь сейвов, что стало лучшим показателем Нещерета в УПЛ.

В этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Руслан Нещерет
Андрей Витренко Источник: Динамомания
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