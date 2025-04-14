8 сейвов. Основной вратарь Динамо установил личный рекорд в УПЛ

Основной вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

12 апреля столичный клуб на выезде переиграл команду «Кривбасс» из Кривого Рога – 2:0.

Руслан вышел в стартовом составе «Динамо» и оформил в течение поединка восемь сейвов, что стало лучшим показателем Нещерета в УПЛ.

В этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.