Украина. Премьер лига14 апреля 2025, 16:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:49
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8 сейвов. Основной вратарь Динамо установил личный рекорд в УПЛ
Матч против «Кривбасса» стал памятным для Руслана Нещерета
14 апреля 2025, 16:44 | Обновлено 14 апреля 2025, 16:49
1202
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Основной вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.
12 апреля столичный клуб на выезде переиграл команду «Кривбасс» из Кривого Рога – 2:0.
Руслан вышел в стартовом составе «Динамо» и оформил в течение поединка восемь сейвов, что стало лучшим показателем Нещерета в УПЛ.
В этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.
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