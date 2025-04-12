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  4. Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Премьер-лига
Кривбасс
12.04.2025 13:15 – FT 0 : 2
Динамо Киев
Начало матча было сдвинуто из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:42
6401
105

Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс

Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству

12 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:42
6401
105
Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
ФК Динамо

Начать матч в 13:00 по киевскому времени, как было запланировано, команды не смогли. Вначале из-за воздушной тревоги стартовый свисток в поединке был перенесен на 13:15, а едва все предматчевые мероприятия были завершены, как сигнал тревоги вновь зловеще загудел – командам пришлось снова ретироваться в укрытие. В результате игра началась только в 14:05.

Задержка начала встречи никак негативно на заряженности коллективов на поединок не сказалась. Они дружно явили хорошие скорости перемещений, азарт и максимальную концентрацию. Мяч гостил то возле одной штрафной, то возле другой, голкиперы не скучали и постоянно находились в игре. А вот реальными голевыми моментами команды не радовали – были видно, что на поле идет противостояние достойных друг друга оппонентов и никто из них перевеса не имеет.

УПЛ

Все практически в одночасье изменилось на 35-й минуте, когда гости пробили оборону «Кривбасса». Дубинчак с левого фланга выполнил прострел к противоположной стойке, где оказался свободный Ярмоленко. С правой ноги он не промахнулся мимо, по сути, пустых ворот. 0:1! И осталось большой загадкой, как передача могла пройти мимо Конате и особенно Дибанго, который должен был выносить мяч от ворот куда подальше, но этого не сделал.

В компенсированное время первого тайма игроки «Кривбасса» создали хороший момент, чтобы отыграться. Атаку завершал Соса, но пустил мяч точно в руки Нещерету.

В перерыве Юрий Вернидуб выпустил на поле Ндомбази и Бандейру — хозяевам надо было что-то менять, чтобы вернуться в игру. Криворожские футболисты стали настойчиво и рьяно давить на защитные порядки «Динамо». Был полумомент у Твердохлеба, отличное добивание у Кузыка. На 67-й минуте киевляне остались вдесятером – арбитр удалил с поля Попова после помощи со стороны ВАР, где, судя по всему, подтвердился фол последней надежды со стороны защитника. Тут же Нещерет спас «Динамо» после отменного удара Кузыка.

Численное меньшинство и заряженность хозяев ничего хорошего киевлянам в оставшееся время матча не предвещало. Но на 74-й минуте подопечные Александра Шовковского забили второй гол в матче. Дубинчак затяжным вертикальным пасом нашел на половине поля «Кривбасса» Ваната. Тот мяч укротил, подработал под удар и точно пробил в левый дальний угол.

УПЛ

0:2 – криворожскую команду такой поворот в поединке окончательно выбил из колеи. До завершения игры хозяева так и не нашли в себе силы разродиться хотя бы голом престижа.

«Динамо», победив, сделало очередной шаг к желаемому чемпионскому титулу. Имея 60 очков, киевляне идут первыми в турнирной таблице и 18 апреля сыграют дома с «Оболонью». У «Кривбасса» пятая позиция и 35 пунктов, а 16 апреля его ждет доигровка матча 5-го тура с «Шахтером», в котором он проигрывает со счетом 0:1.

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Ндомбази – 6,5, Бандейра – 5,5, Каменский – б/о, Вакулко – б/о, Мулык – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Биловар – 6,0, Бражко – 6,0, Пихаленок – б/о, Волошин – б/о, Герреро – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Кривбасс» – «Динамо» Киев - 0:2

Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Предупреждения: Задерака, 29, Конате, 33 – Караваев, 37, Шапаренко, 73, Бражко, 79, Михавко, 84

Удаление: Попов, 67 (грубый фол)

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате (Бандейра, 46), Понедельник – Икенна, Илич (Вакулко, 80) – Задерака (Ндомбази, 46), Твердохлеб, Д. Кузык (Каменский, 80) – Соса (Мулик, 86).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев – Шапаренко (Пихаленок, 78), Михайленко – Кабаев (Волошин, 78), Буяльский (Бражко, 71), Ярмоленко (Биловар, 70) – Ванат (Герреро, 81).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 16 (7) – 3 (2)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

КРИВБАСС - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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Комментарии 105
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Airwolf77
Как судья не старался, Динамо все равно забило и победило. С победой, киевляне! 
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+15
Pavel_i_CO
Шість кроків до третьої зірки на емблему.... Суддя = житєль Бамбаса 
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+15
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easterly
Вірніше заголовок повинен був написаний так: вражаюча ефективність балакіна
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+13
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NoMad
Iржавi курви, шо з їбалами? 
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+13
Gargantua81
впервые наверное за последний год Динамо засудили. Фол на Шапаренко был очевиден и если момент проверял ВАР то это никак не "заиграно".
Вдвойне приятно, что не смотря на судейство одержали уверенную чемпионскую победу. 
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+12
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sahka1981
Ну молодці! Дуже важливо перемога. На слизькому газоні, певно також домашня заготовка. Можна сказати, що грали 10 проти 12,  дуже вже відверте домашнє судівство було. Слід відзначити Ваната, знову дуже майстерний гол забив, це вже говорить про наявність певного класу. З перемогою!!!
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+11
Cityzen83
Дуже важка і значна перемога! Вже на 99 відсотків зрозуміло, що кроти будуть нижче в таблиці. Олександрія теж. На кротів без Попова, йому 2 матчі дисквал. Але перед цим кубок буде. Динамо другим складом буде грати а Шахта напевно основою з Поліссям.
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+11
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Серж
Уверенно к золоту. 
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+11
Airwolf77
Сначала АК228 и Александр Киев минуснулись, через недельку еще два его аккаунты (Дырявая пердя и писькотряс) рипнулись, позавчера Сиськотряс отошел в мир иной.
Но хФедька АК228 не сдается! В его арсенале еще имеются Полковник и Отаман! А если и этого не хватит, то Великий и могучий Шахтер подстрахует. 
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+10
Remark
Чергова чемпіонська гра від Динамо!
Вітаю, друзі 👏
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+8
Умник
Ванат топище.
Дубинчак прости что ругал))))
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+8
Микола Захарченко
З перемогою ! Були проблеми з грою , необов'язкове вилучення ( хоча перед тим був очевидний фол на Шапаренко ) , але команда вистояла і впевнено йде до чемпіонства.
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+8
🔱Avtoigor🔱
Ванат підійшов до Попова після матчу, сказав це гол за тебе 
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Pavel_i_C0
ДНОнєтскіє, швидко починайте гатити з акаунтів киян, які ненавидять Динамо 
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+7
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Артур Отаманчук
Ну шо суки даунецкие пососали хyйца?
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+7
Перець
Одне радує ,що кроти стабільно займуть 3 місце
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+6
🔱Avtoigor🔱
Балакіна треба перевірити на детекторі брихні, бо цей засланий казачок наробить лиха у наступних матчах, от побачете. Це горе арбітр сліпий як ті кроти, продажна тварюка.
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+6
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Микола Унгурян
цікава статистика - у киян 3 удари, 2 в створ воріт і обидва стають голами. 
Кияни на майстерності обіграли 
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+6
vruthiy-112
Супер,  Карпати зобов'язані обходити ніякий Кривбас. Юра втомився.
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+6
kadaad
Интересный матч, испорченный не адекватным судейством в пользу Кривбасса, но гол Ваната (красавец) все расставил на свои места.
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+5
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