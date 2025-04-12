Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству
Начать матч в 13:00 по киевскому времени, как было запланировано, команды не смогли. Вначале из-за воздушной тревоги стартовый свисток в поединке был перенесен на 13:15, а едва все предматчевые мероприятия были завершены, как сигнал тревоги вновь зловеще загудел – командам пришлось снова ретироваться в укрытие. В результате игра началась только в 14:05.
Задержка начала встречи никак негативно на заряженности коллективов на поединок не сказалась. Они дружно явили хорошие скорости перемещений, азарт и максимальную концентрацию. Мяч гостил то возле одной штрафной, то возле другой, голкиперы не скучали и постоянно находились в игре. А вот реальными голевыми моментами команды не радовали – были видно, что на поле идет противостояние достойных друг друга оппонентов и никто из них перевеса не имеет.
Все практически в одночасье изменилось на 35-й минуте, когда гости пробили оборону «Кривбасса». Дубинчак с левого фланга выполнил прострел к противоположной стойке, где оказался свободный Ярмоленко. С правой ноги он не промахнулся мимо, по сути, пустых ворот. 0:1! И осталось большой загадкой, как передача могла пройти мимо Конате и особенно Дибанго, который должен был выносить мяч от ворот куда подальше, но этого не сделал.
В компенсированное время первого тайма игроки «Кривбасса» создали хороший момент, чтобы отыграться. Атаку завершал Соса, но пустил мяч точно в руки Нещерету.
В перерыве Юрий Вернидуб выпустил на поле Ндомбази и Бандейру — хозяевам надо было что-то менять, чтобы вернуться в игру. Криворожские футболисты стали настойчиво и рьяно давить на защитные порядки «Динамо». Был полумомент у Твердохлеба, отличное добивание у Кузыка. На 67-й минуте киевляне остались вдесятером – арбитр удалил с поля Попова после помощи со стороны ВАР, где, судя по всему, подтвердился фол последней надежды со стороны защитника. Тут же Нещерет спас «Динамо» после отменного удара Кузыка.
Численное меньшинство и заряженность хозяев ничего хорошего киевлянам в оставшееся время матча не предвещало. Но на 74-й минуте подопечные Александра Шовковского забили второй гол в матче. Дубинчак затяжным вертикальным пасом нашел на половине поля «Кривбасса» Ваната. Тот мяч укротил, подработал под удар и точно пробил в левый дальний угол.
0:2 – криворожскую команду такой поворот в поединке окончательно выбил из колеи. До завершения игры хозяева так и не нашли в себе силы разродиться хотя бы голом престижа.
«Динамо», победив, сделало очередной шаг к желаемому чемпионскому титулу. Имея 60 очков, киевляне идут первыми в турнирной таблице и 18 апреля сыграют дома с «Оболонью». У «Кривбасса» пятая позиция и 35 пунктов, а 16 апреля его ждет доигровка матча 5-го тура с «Шахтером», в котором он проигрывает со счетом 0:1.
Наши оценки:
«Кривбасс» (замены): Ндомбази – 6,5, Бандейра – 5,5, Каменский – б/о, Вакулко – б/о, Мулык – б/о.
«Динамо» Киев (замены): Биловар – 6,0, Бражко – 6,0, Пихаленок – б/о, Волошин – б/о, Герреро – б/о.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Кривбасс» – «Динамо» Киев - 0:2
Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74
Предупреждения: Задерака, 29, Конате, 33 – Караваев, 37, Шапаренко, 73, Бражко, 79, Михавко, 84
Удаление: Попов, 67 (грубый фол)
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Конате (Бандейра, 46), Понедельник – Икенна, Илич (Вакулко, 80) – Задерака (Ндомбази, 46), Твердохлеб, Д. Кузык (Каменский, 80) – Соса (Мулик, 86).
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев – Шапаренко (Пихаленок, 78), Михайленко – Кабаев (Волошин, 78), Буяльский (Бражко, 71), Ярмоленко (Биловар, 70) – Ванат (Герреро, 81).
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 16 (7) – 3 (2)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 1 – 1.
КРИВБАСС - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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