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Премьер-лига
Кривбасс
12.04.2025 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 21:39 |
90
1

Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

11 апреля 2025, 21:39 |
90
1
Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 12-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Чемпионская гонка УПЛ продолжается, и ее лидер, команда Александра Шовковского, подошла к очередному рубежу. На поле «Кривбасса», если очень сильно повезет, этот матч пройдет без тревог, но легче «Динамо» от этого не будет. Коллектив Юрия Вернидуба срочно нуждается в набранных очках, и даже в матче против гранда осечка может сыграть с его шансами пробиться в еврокубки очень плохую шутку уже в скором времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
12 апреля 2025 -
13:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.53 Сделать ставку

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Александр Снитко Sport.ua
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Ставка: Динамо ІТБ1.
Прогноз: 0:2 більш вірю, в 0:1 менш.
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