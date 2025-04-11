В субботу, 12-го апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Чемпионская гонка УПЛ продолжается, и ее лидер, команда Александра Шовковского, подошла к очередному рубежу. На поле «Кривбасса», если очень сильно повезет, этот матч пройдет без тревог, но легче «Динамо» от этого не будет. Коллектив Юрия Вернидуба срочно нуждается в набранных очках, и даже в матче против гранда осечка может сыграть с его шансами пробиться в еврокубки очень плохую шутку уже в скором времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Динамо Киев Победа Динамо 1.53 Сделать ставку

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