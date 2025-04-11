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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 21:29 |
15
0

Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья звезда на эмблеме киевлян станет ближе в случае победы

11 апреля 2025, 21:29 |
15
0
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В субботу, 12 апреля, состоится матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

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Кривбасс

После возобновления чемпионата «Кривбасс» стартовал неудачно, потерпев два подряд поражения. Особенно досадно было проиграть «Вересу» и «Ингульцу», ведь от этих матчей ожидали совсем другого — команда пропустила пять мячей и ни разу не смогла ответить. Но после этого ситуация несколько изменилась.

Криворожцы сумели удержать ничью в принципиальном противостоянии с «Шахтером», а впоследствии одержали минимальную победу над «Ворсклой», вернув себе уверенность. Игру с «Левым берегом» не удалось провести вовремя из-за воздушной тревоги, которая в очередной раз вмешалась в футбольную (и не только) жизнь страны. И еще один матч — незавершенная часть игры первого круга с «Шахтером» — до сих пор ждет своего логического завершения.

На неделе стало известно, когда будут доиграны эти матчи. Если о том, что 40 минут игры с «Шахтером» криворожцы доиграют 16 апреля, было известно ранее, то УПЛ недавно определила, что игру против «Левого берега» будет возможность окончить 7 мая.

На фоне трагедии в Кривом Роге 4 апреля, когда после ракетного удара погибли девять детей, появились слухи, что легионеры «Кривбасса» собираются покинуть команду из-за страха. Однако с опровержением этого выступил и клуб, и отдельные иностранцы, в частности, новичок-опорник Икенна.

Возвращается после дисквалификации Егор Твердохлеб, набравший неплохую форму, но который был вынужденный пропустить игру против «Александрии».

Динамо

Еще осенью появилась уверенность, что в этом сезоне «Динамо» вернет себе чемпионский титул, который одновременно даст возможность команде право дорисовать на эмблеме третью звезду (в случае чемпионства у киевлян станет 17 выигранных чемпионатов Украины и 13 первенств ссср).

Казалось, что весной команда посыпалась, поскольку как не на форте одержали победу над ЛНЗ, то потеряли очки с «Зарей» и «Ворсклой». Однако «Александрия» слишком близко подобраться не смогла, «Шахтер» подарками не воспользовался, поэтому, похоже, если и был кризис в бело-синем лагере, то он закончился и Александр Шовковский уверенно ведет команду к триумфу.

Вполне возможен и золотой дубль, поскольку «Динамо» также вышло в полуфинал Кубка Украины, в котором сыграет против «Буковины».

Игра 24 тура станет последней серьезной репетицией перед игрой 26 тура против «Шахтера» (при всем уважении к «Оболони», которая будет противостоять «динамовцам» в дерби, вряд ли в том матче 25 тура она серьезно сможет оппонировать землякам).

Вокруг команды в инфопространстве за неделю появлялись разве что наколофутбольные новости – то спор Ярмоленко с юным фанатом, то слухи о возвращении Караваева в «Шахтер»...

История встреч

Всего сыграно 52 матча, только дважды побеждал «Кривбасс» и целых 40 раз это делало «Динамо» при разнице мячей 22:102.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич, Икенна – Д. Кузык, Тведохлеб, Микитишин – Соса

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат

Прогноз на противостояние

Все же на пути к чемпионству «Динамо» должно на классе побеждать соперников, которые сейчас в кризисе, поэтому спрогнозируем боевой матч, в котором сильнее станут гости.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
12 апреля 2025 -
13:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.53 Сделать ставку

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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