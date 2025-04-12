Александр ШОВКОВСКИЙ: «Здравого смысла нет совсем»

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0. Главный тренер киевлян прокомментировал победу в этом матче.

– Считаете ли вы победный счет результатом мастерства «Динамо», которое выше мастерства «Кривбасса», или у вашей команды было больше мотивации?

– Прежде всего, поздравляю болельщиков с победой, она очень важна. Всегда очень непросто играть с командами, которыми руководит Юрий Николаевич Вернидуб, так же как непросто любой команде играть в Кривом Роге. «Кривбасс» – сложный соперник для любого.

Мы имели много возможностей, которые должны были доводить до ударов по воротам и забитых мячей. Моменты были и в первом тайме, и во втором, в частности прекрасную возможность имел Денис Попов после подачи углового, Виталий Буяльский, когда он решил отдать передачу на Андрея Ярмоленко, хотя мог завершать сам, а также Владислав Ванат, на котором, считаю, было нарушение правил, что можно было трактовать как «фол последней надежды» и удалять футболиста «Кривбасса». Этот спорный момент завершился не в нашу пользу, как и эпизод с удалением Попова.

Безусловно, чтобы забивать, мало создавать моменты, нужно бить по воротам. Мы над этим работаем, и доводили до игроков, что любые комбинации необходимо завершать. Результатом я, безусловно, доволен, как и отношением игроков, хотя здесь тяжело играть еще и из-за ситуации с длительными воздушными тревогами. Мы добирались до места проведения матча два часа, остановившись на ночь в Кропивницком. Видимо, все это наложило свой отпечаток, но отношение и мотивация игроков – это, безусловно, плюс.

– Для криворожских болельщиков футбол – это своеобразное утешение на фоне постоянных обстрелов. Или, по вашему мнению, можно у этих людей забрать футбол и перенести матчи «Кривбасса» в другой город?

– Я не принимаю никаких решений по этому поводу, но понимаю, что «Кривбасс» проводит больше матчей, чем все другие команды, ведь им нужно доиграть с одним соперником, с другим. Это требует подготовки и является дополнительной нагрузкой на всех. Безусловно, в том, что происходит в нашей стране, здравого смысла нет совсем, но мы боремся за свою независимость и свободу. Нам нужно выстоять и сделать все возможное, чтобы сохранить государственность. Ведь свобода – это не то, что вам могут дать, это то, что у вас никогда не могут забрать.

В то же время есть обстоятельства, нужно завершить чемпионат в определенные сроки. Мы понимаем, что играем для болельщиков, но и безопасность тоже должна быть на стадионах.

Спасибо за то, что вы остаетесь в футболе, желаю, чтобы в нашу страну как можно быстрее пришел мир с нашей победой. Также спасибо нашим Вооруженным силам за то, что они дают нам возможность играть в футбол.