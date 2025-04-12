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Премьер-лига
Кривбасс
12.04.2025 13:15 – FT 0 : 2
Динамо Киев
Начало матча было сдвинуто из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:57
9250
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Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 12 апреля в 14:05

12 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:57
9250
1
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
УПЛ

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами в составе киевского клуба отметились Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, который забил 14-й гол в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. На 64-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления Дениса Попова.

«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, в активе клуба – 60 баллов. «Кривбасс» остался на пятой позиции (35 очков).

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 12 апреля

Кривбасс Динамо 0:2

Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Удаление: Попов, 64

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
67’
Денис Попов(Динамо Киев) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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vovei
Если кто в теме должен понять. "Ярмоленко меняют и он провел кучерявый матч. Комментатору  матча - умница
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