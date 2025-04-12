12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

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Голами в составе киевского клуба отметились Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, который забил 14-й гол в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. На 64-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления Дениса Попова.

«Динамо» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, в активе клуба – 60 баллов. «Кривбасс» остался на пятой позиции (35 очков).

Украинская Премьер-лига, 24-й тур. 12 апреля

Кривбасс – Динамо – 0:2

Голы: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Удаление: Попов, 64

Видеообзор матча: