Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука

В матче с «Кривбассом» (2:0) 26-летний защитник «Динамо» Денис Попов заработал третью красную карточку в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил клубный антирекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко на пару с Сергеем Сидорчуком.

Первый раз Попов был удален с поля за два «горчичника» 13 ноября 2021 года в домашнем поединке киевлян с «Колосом» (0:0). А 30 июля 2023 года, как и ныне, он проштрафился уже напрямую в матче динамовцев с «Минаем» на своем поле (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, заработавшие три красные карточки в чемпионатах Украины

Игрок Дата Соперник Минута Счет Андрей ЯРМОЛЕНКО 30.10.2011 Таврия 90'*(0:0) 0:0 (г) 27.10.2013 Ильичевец 70' (0:0) 1:0 (д) 01.05.2016 Шахтер 80'* (0:3) 0:3 (г) Сергей СИДОРЧУК 19.05.2013 Таврия 90+6'*(2:4) 2:4 (г) 09.11.2014 Карпаты 87'* (0:0) 0:0 (д) 03.11.2019 Львов 36'* (2:0) 4:0 (д) Денис ПОПОВ 13.11.2021 Колос 68'*(0:0) 0:0 (д) 30.07.2023 Минай 32' (2:1) 4:1 (д) 12.04.2025 Кривбасс 67' (1:0) 2:0 (г)

* за два предупреждения.