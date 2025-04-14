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  4. Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 12:54 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:56
735
0

Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука

26-летний защитник «Динамо» заработал третью красную карточку в УПЛ

14 апреля 2025, 12:54 | Обновлено 14 апреля 2025, 12:56
735
0
Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука
ФК Динамо. Денис Попов (в центре)

В матче с «Кривбассом» (2:0) 26-летний защитник «Динамо» Денис Попов заработал третью красную карточку в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил клубный антирекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко на пару с Сергеем Сидорчуком.

Первый раз Попов был удален с поля за два «горчичника» 13 ноября 2021 года в домашнем поединке киевлян с «Колосом» (0:0). А 30 июля 2023 года, как и ныне, он проштрафился уже напрямую в матче динамовцев с «Минаем» на своем поле (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, заработавшие три красные карточки в чемпионатах Украины

Игрок

Дата

Соперник

Минута

Счет

Андрей ЯРМОЛЕНКО

30.10.2011

Таврия

90'*(0:0)

0:0 (г)

27.10.2013

Ильичевец

70' (0:0)

1:0 (д)

01.05.2016

Шахтер

80'* (0:3)

0:3 (г)

Сергей СИДОРЧУК

19.05.2013

Таврия

90+6'*(2:4)

2:4 (г)

09.11.2014

Карпаты

87'* (0:0)

0:0 (д)

03.11.2019

Львов

36'* (2:0)

4:0 (д)

Денис ПОПОВ

13.11.2021

Колос

68'*(0:0)

0:0 (д)

30.07.2023

Минай

32' (2:1)

4:1 (д)

12.04.2025

Кривбасс

67' (1:0)

2:0 (г)

* за два предупреждения.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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