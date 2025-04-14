Попов повторил динамовский антирекорд Ярмоленко и Сидорчука
26-летний защитник «Динамо» заработал третью красную карточку в УПЛ
В матче с «Кривбассом» (2:0) 26-летний защитник «Динамо» Денис Попов заработал третью красную карточку в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил клубный антирекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко на пару с Сергеем Сидорчуком.
Первый раз Попов был удален с поля за два «горчичника» 13 ноября 2021 года в домашнем поединке киевлян с «Колосом» (0:0). А 30 июля 2023 года, как и ныне, он проштрафился уже напрямую в матче динамовцев с «Минаем» на своем поле (4:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки Динамо, заработавшие три красные карточки в чемпионатах Украины
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
30.10.2011
|
Таврия
|
90'*(0:0)
|
0:0 (г)
|
|
27.10.2013
|
Ильичевец
|
70' (0:0)
|
1:0 (д)
|
|
01.05.2016
|
Шахтер
|
80'* (0:3)
|
0:3 (г)
|
Сергей СИДОРЧУК
|
19.05.2013
|
Таврия
|
90+6'*(2:4)
|
2:4 (г)
|
|
09.11.2014
|
Карпаты
|
87'* (0:0)
|
0:0 (д)
|
|
03.11.2019
|
Львов
|
36'* (2:0)
|
4:0 (д)
|
Денис ПОПОВ
|
13.11.2021
|
Колос
|
68'*(0:0)
|
0:0 (д)
|
|
30.07.2023
|
Минай
|
32' (2:1)
|
4:1 (д)
|
|
12.04.2025
|
Кривбасс
|
67' (1:0)
|
2:0 (г)
* за два предупреждения.
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