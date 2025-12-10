Доминик Собослаи стал новым рекордсменом Ливерпуля в Лиге чемпионов
Победный гол венгра в ворота Интера вошел в историю турнира
Доминик Собослаи, забив победный гол в ворота Интера (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов, вошел в историю Ливерпуля.
Венгр принес «красным» победу в Милане со счетом 1:0, реализовав пенальти на 88-й минуте матча (87:24).
Этот гол вошел в историю Ливерпуля в Лиге чемпионов, поскольку стал самым поздним победным в выездных матчах в истории турнира.
Если учитывать не только выездные, но и домашние поединки, то забитый Собослаи гол стал вторым самым поздним победным для Ливерпуля в Лиге чемпионов, забитым с пенальти.
Рекорд здесь принадлежит Стивену Джеррарду, который в сентябре 2014 года забил решающий гол в игре против Лудогорца, реализовав одиннадцатиметровый удар на 93-й минуте (92:29).
88 - Dominik Szoboszlai’s penalty was Liverpool’s latest ever winning goal scored away from home in the UEFA Champions League (87:24), as well as their second-latest penalty winner in the competition, after Steven Gerrard in September 2014 (92:29 v Ludogorets). Leader. pic.twitter.com/iiAwruSEe2— OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025
