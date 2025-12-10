Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Доминик Собослаи стал новым рекордсменом Ливерпуля в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 12:56 |
Победный гол венгра в ворота Интера вошел в историю турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Доминик Собослаи, забив победный гол в ворота Интера (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов, вошел в историю Ливерпуля.

Венгр принес «красным» победу в Милане со счетом 1:0, реализовав пенальти на 88-й минуте матча (87:24).

Этот гол вошел в историю Ливерпуля в Лиге чемпионов, поскольку стал самым поздним победным в выездных матчах в истории турнира.

Если учитывать не только выездные, но и домашние поединки, то забитый Собослаи гол стал вторым самым поздним победным для Ливерпуля в Лиге чемпионов, забитым с пенальти.

Рекорд здесь принадлежит Стивену Джеррарду, который в сентябре 2014 года забил решающий гол в игре против Лудогорца, реализовав одиннадцатиметровый удар на 93-й минуте (92:29).

Дмитрий Вус
