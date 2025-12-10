Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Эти игроки не тянут уровень Динамо»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 12:53
Йожеф САБО: «Эти игроки не тянут уровень Динамо»

Йожеф Сабо поделился мыслями о легионерах

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями о легионерах, присоединившихся к киевскому клубу в летнее трансферное окно.

– Как вообще может оценить пожилых новичков Динамо, а именно Алиу Тиаре и Шоллу Огундану, на которых пришлось тратить средства?

Тиаре более или менее неплохой, возможно, у него есть перспектива, но надо ждать. Что касается Огунданы, то мне нечего сказать. Всех уже перепробовали, но игроки не тянут уровень Динамо.

Мне часто говорят, что эти футболисты выиграли прошлый чемпионат. Но я считаю, что киевляне завоевали золотые медали из-за провала Шахтера. Пока Динамо нет и Шахтер будет чемпионом, пока не продаст своих молодых бразильцев, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.

Йожеф Сабо Шола Огундана Алиу Тиаре Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
