Галатасарай продолжил безвыигрышную выездную серию с французскими командами
В четырех последних матчах во Франции турецкий клуб вообще не может забить
Галатасарай в шестой раз подряд не смог победить французский клуб в выездном матче еврокубков.
Продолжилась неутешительная серия турецкой команды в игре 6-го тура Лиги чемпионов против Монако, которая завершилась победой монегасков со счетом 1:0.
Более того, Галатасарай не забивает французским клубам на выезде уже 4 матча подряд.
Безвыигрышная серия Галатасарая в еврокубках против французских команд на выезде (6):
- 2025: ЛЧ, Монако – Галатасарай – 1:0
- 2021: ЛЕ, Марсель – Галатасарай – 0:0
- 2019: ЛЧ, ПСЖ – Галатасарай – 5:0
- 2009: КУ, Бордо – Галатасарай – 0:0
- 2007: КУ, Бордо – Галатасарай – 2:1
- 2006: ЛЧ, Бордо – Галатасарай – 3:1
Последний раз Галатасарай побеждал французский клуб на его поле еще в 2001 году, когда была одержана победа в матче Лиги чемпионов против Нанта (1:0).
6 - Fransız takımlarına konuk olduğu son altı Avrupa kupası maçını kazanamayan Galatasaray (2B 4M), son dört ziyaretinde gol atamadı. Tutuk. pic.twitter.com/KoUdt0lcMO— OptaCan (@OptaCan) December 9, 2025
