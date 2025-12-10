Галатасарай продолжил безвыигрышную выездную серию с французскими командами

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 13:06 |
В четырех последних матчах во Франции турецкий клуб вообще не может забить

Getty Images/Global Images Ukraine

Галатасарай в шестой раз подряд не смог победить французский клуб в выездном матче еврокубков.

Продолжилась неутешительная серия турецкой команды в игре 6-го тура Лиги чемпионов против Монако, которая завершилась победой монегасков со счетом 1:0.

Более того, Галатасарай не забивает французским клубам на выезде уже 4 матча подряд.

Безвыигрышная серия Галатасарая в еврокубках против французских команд на выезде (6):

  • 2025: ЛЧ, Монако – Галатасарай – 1:0
  • 2021: ЛЕ, Марсель – Галатасарай – 0:0
  • 2019: ЛЧ, ПСЖ – Галатасарай – 5:0
  • 2009: КУ, Бордо – Галатасарай – 0:0
  • 2007: КУ, Бордо – Галатасарай – 2:1
  • 2006: ЛЧ, Бордо – Галатасарай – 3:1

Последний раз Галатасарай побеждал французский клуб на его поле еще в 2001 году, когда была одержана победа в матче Лиги чемпионов против Нанта (1:0).

Галатасарай Лига чемпионов статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
