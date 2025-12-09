Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

В этом противостоянии в.о. главного тренера «бело-синих» Игорь Костюк не сможет рассчитывать на троих футболистов, которые получали игровое время либо попадали в заявку в последних матчах.

Форвард Матвей Пономаренко не сыграет в Италии, так как присоединился к команде U-19, которой предстоит провести матч Юношеской лиги УЕФА против шотландского «Хиберниана». Полузащитники Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не заявлены на Лигу конференций.

Пономаренко провел в нынешнем сезоне провел девять матчей за первую команду и забил один гол, Редушко сыграл два поединка (один ассист), а Осипенко дважды попадал в заявку «Динамо», но на поле так и не выходил.

После увольнения Александра Шовковского новый наставник «бело-синих» Игорь Костюк предоставил шанс некоторым молодым игроками закрепиться в первой команде. Например, дебют талантливого Редушко собрал позитивные отзывы и в прессе, и среди болельщиков.