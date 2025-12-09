Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Матвей Пономаренко, Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не смогут помочь «бело-синим»
В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
В этом противостоянии в.о. главного тренера «бело-синих» Игорь Костюк не сможет рассчитывать на троих футболистов, которые получали игровое время либо попадали в заявку в последних матчах.
Форвард Матвей Пономаренко не сыграет в Италии, так как присоединился к команде U-19, которой предстоит провести матч Юношеской лиги УЕФА против шотландского «Хиберниана». Полузащитники Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не заявлены на Лигу конференций.
Пономаренко провел в нынешнем сезоне провел девять матчей за первую команду и забил один гол, Редушко сыграл два поединка (один ассист), а Осипенко дважды попадал в заявку «Динамо», но на поле так и не выходил.
После увольнения Александра Шовковского новый наставник «бело-синих» Игорь Костюк предоставил шанс некоторым молодым игроками закрепиться в первой команде. Например, дебют талантливого Редушко собрал позитивные отзывы и в прессе, и среди болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лукас Эрнандес пропустит поединки против «Атлетика», «Спортинга» и «Ньюкасла»
Клуб будет скромным на трансферном рынке в межсезонье
Мабуть, причина в тім,що Редушко з Осипенком теж "приєдналися до команди U-19". Бо дозаявити людину в єврокубки за списком В - це 1 доба.
До речі, всі попередні матчі U-19 грала без Моті. Я навіть думав, що йому вже не можна.