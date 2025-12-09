Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Лига конференций
09 декабря 2025, 11:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 12:22
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК

Матвей Пономаренко, Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не смогут помочь «бело-синим»

09 декабря 2025, 11:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 12:22
ФК Динамо Киев

В четверг, 11 декабря, состоится матч пятого тура Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и киевское «Динамо». Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

В этом противостоянии в.о. главного тренера «бело-синих» Игорь Костюк не сможет рассчитывать на троих футболистов, которые получали игровое время либо попадали в заявку в последних матчах.

Форвард Матвей Пономаренко не сыграет в Италии, так как присоединился к команде U-19, которой предстоит провести матч Юношеской лиги УЕФА против шотландского «Хиберниана». Полузащитники Богдан Редушко и Кирилл Осипенко не заявлены на Лигу конференций.

Пономаренко провел в нынешнем сезоне провел девять матчей за первую команду и забил один гол, Редушко сыграл два поединка (один ассист), а Осипенко дважды попадал в заявку «Динамо», но на поле так и не выходил.

После увольнения Александра Шовковского новый наставник «бело-синих» Игорь Костюк предоставил шанс некоторым молодым игроками закрепиться в первой команде. Например, дебют талантливого Редушко собрал позитивные отзывы и в прессе, и среди болельщиков.

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Игорь Костюк Матвей Пономаренко Богдан Редушко Кирилл Осипенко
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Al Fredli
Фіалки і у разобраному стані,це не подарунок для Динамо у сучасному  жалюгідному вигляді.Хоч би нічійку скатали .
Перець
Гереро останнім часом з 2 метрів в пусті ворота попасти не може , питання хто буде в нападі
Falko
"Матвій Пономаренко не зіграє в Італії, оскільки приєднався до команди U-19, яка проведе матч Юнацької ліги УЄФА. Богдан Редушко та Кирило Осипенко не заявлені на Лігу конференцій"
Мабуть, причина в тім,що Редушко з Осипенком теж "приєдналися до команди U-19". Бо дозаявити людину в єврокубки за списком В - це 1 доба.
До речі, всі попередні матчі U-19 грала без Моті. Я навіть думав, що йому вже не можна.
