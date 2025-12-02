Костюк похвалил перспективного игрока Динамо после матча с Полтавой
В поединке 14-го тура Украинской Премьер-лиги дебютировал Богдан Редушко
В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Полтава». Подопечные Игоря Костюка уступили сопернику со счетом 1:2.
В этом противостоянии дебютировал талантливый и перспективный полузащитник Богдан Редушко, который записал на свой счет результативную передачу. После завершения поединка наставник киевской команды положительно оценил игру 18-летнего футболиста:
– В матче с «Полтавой» в составе первой команды дебютировал Богдан Редушко. Как оцените его дебют?
– Они вышли вдвоем с Яциком результативно – Редушко исполнил навес, после которого Яцик забил гол. Он понимает мои требования, что нужно делать, и выполнил на поле то, что умеет. Я рад, что Богдан дебютировал в этом противостоянии. Несмотря на возраст, без мандража сделал свое дело, – сказал Костюк.
В нынешнем сезоне чемпионата U-19 полузащитник провел за юношескую команду «бело-синих» 9 матчей, в которых забил семь мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 декабря в 22:00 по Киеву
Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом