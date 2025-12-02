Костюк похвалил перспективного игрока Динамо после матча с Полтавой

В понедельник, 1 декабря, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и «Полтава». Подопечные Игоря Костюка уступили сопернику со счетом 1:2.

В этом противостоянии дебютировал талантливый и перспективный полузащитник Богдан Редушко, который записал на свой счет результативную передачу. После завершения поединка наставник киевской команды положительно оценил игру 18-летнего футболиста:

– В матче с «Полтавой» в составе первой команды дебютировал Богдан Редушко. Как оцените его дебют?

– Они вышли вдвоем с Яциком результативно – Редушко исполнил навес, после которого Яцик забил гол. Он понимает мои требования, что нужно делать, и выполнил на поле то, что умеет. Я рад, что Богдан дебютировал в этом противостоянии. Несмотря на возраст, без мандража сделал свое дело, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 полузащитник провел за юношескую команду «бело-синих» 9 матчей, в которых забил семь мячей.