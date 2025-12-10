Даниэль ДЕХТЯР: Хочется, чтобы Динамо победило Хиберниан и вышло в плей-офф

Защитник «Динамо» U-19 Даниэль Дехтяр поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА с «Хибернианом» U-19 (1:0 в первой игре), который состоится в среду, 10 декабря.

– В каком настроении команда в целом и ты лично готовитесь к заключительной игре года?

– Мы с командой готовимся к этому матчу в хорошем настроении, ведь это юношеская Лига чемпионов, шанс для каждого из ребят проявить себя.

– Насколько счет первого матча 1:0 является серьезным преимуществом перед вторым матчем, учитывая, что «Хиберниан» дома рассчитывает на поддержку болельщиков?

– Мы не считаем счет 1:0 преимуществом, потому что это небольшая разница в счете, один мяч можно очень легко отыграть. Но мы будем делать все, что можем, чтобы забить еще.

– Сейчас тренерский штаб U-19 уменьшился. Стало ли команде труднее понимать требования тренеров?

– Мы уже готовились с этим штабом к предыдущим двум матчам, которые состоялись у нас на базе. Павел Павлович – очень хороший тренер, думаю, он приведет нас к победе в этом матче.

– Насколько тебе непривычно играть в центре защиты?

– Меня уже наигрывали на этой позиции, поэтому это для меня не новость. Я готов выходить на этой позиции и показывать хорошую игру.

– Еще рано говорить об отпуске, но есть ли уже какие-то мысли по этому поводу?

– Хочется выиграть этот матч, выйти в плей-офф и с хорошим настроением уйти в отпуск.