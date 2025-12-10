Даниэль ДЕХТЯР: Хочется, чтобы Динамо победило Хиберниан и вышло в плей-офф
Защитник Динамо U-19 поделился ожиданиями от матча 3-го раунда ЮЛУ
Защитник «Динамо» U-19 Даниэль Дехтяр поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА с «Хибернианом» U-19 (1:0 в первой игре), который состоится в среду, 10 декабря.
– В каком настроении команда в целом и ты лично готовитесь к заключительной игре года?
– Мы с командой готовимся к этому матчу в хорошем настроении, ведь это юношеская Лига чемпионов, шанс для каждого из ребят проявить себя.
– Насколько счет первого матча 1:0 является серьезным преимуществом перед вторым матчем, учитывая, что «Хиберниан» дома рассчитывает на поддержку болельщиков?
– Мы не считаем счет 1:0 преимуществом, потому что это небольшая разница в счете, один мяч можно очень легко отыграть. Но мы будем делать все, что можем, чтобы забить еще.
– Сейчас тренерский штаб U-19 уменьшился. Стало ли команде труднее понимать требования тренеров?
– Мы уже готовились с этим штабом к предыдущим двум матчам, которые состоялись у нас на базе. Павел Павлович – очень хороший тренер, думаю, он приведет нас к победе в этом матче.
– Насколько тебе непривычно играть в центре защиты?
– Меня уже наигрывали на этой позиции, поэтому это для меня не новость. Я готов выходить на этой позиции и показывать хорошую игру.
– Еще рано говорить об отпуске, но есть ли уже какие-то мысли по этому поводу?
– Хочется выиграть этот матч, выйти в плей-офф и с хорошим настроением уйти в отпуск.
