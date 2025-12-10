Мудрик может продолжить карьеру в Португалии после возвращения в футбол
В услугах вингера сборной Украины заинтересована «Бенфика», которая намерена арендовать игрока
Вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Португалии после возвращения в футбол. Об этом сообщил Loucos Pelo.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована лиссабонская «Бенфика», которая планирует усилить фланги атаки во время зимнего трансферного окна.
На данный момент «орлы» рассматривают два варианта – кроме перехода Мудрика португальский клуб может подписать эквадорского вингера Нильсона Ангуло, который выступает в чемпионате Бельгии в составе «Андерлехта».
В случае с украинским футболистом, «Бенфика» готова арендовать игрока до завершения сезона 2025/26 c опцией выкупа.
Мудрик был отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга и уже больше года не выходил на поле. По информации британских источников, вингер сборной Украины сможет вернуться на поле в январе 2026 года.
