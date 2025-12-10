Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками
10 декабря 2025, 14:52 | Обновлено 10 декабря 2025, 14:55
У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками

Бражко, Ярмоленко и Беловар не успели восстановиться от травм

У Костюка – кадровые проблемы. Три футболиста Динамо не сыграют с фиалками
ФК Динамо. Игорь Костюк

В четверг, 11 декабря, «Динамо» проведет свой очередной поединок в Лиге конференций, сыграв на выезде против итальянской «Фиорентины». Матч 5-го тура состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 19:45 по киевскому времени.

В этом противостоянии и.о. главного тренера «бело-синих» Игорю Костюку не помогут три футболиста – участие в матче не смогут принять Кристиан Беловар, Андрей Ярмоленко и Владимир Бражко. Все трое находятся в лазарете из-за травм.

Ранее пресс-служба киевского «Динамо» объявила имена специалистов, которые будут работать в тренерском штабе исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Перець
Ярмоленко це дійсно втрата , два інших що є на полі що нема
